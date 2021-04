Le Jour de la Terre (22 avril) fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970, lorsque le sénateur américain Gaylord Nelson encouragea les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l’environnement dans leurs communautés.

Chez nous, au Québec, c’est depuis 1995 qu’on célèbre le Jour de la Terre en organisant toutes sortes d’activités de sensibilisation face aux enjeux environnementaux. Jouant sur l’absurde et l’ironie, la campagne 2021 du Jour de la Terre met en vedette des animaux devant eux-mêmes nettoyer leurs milieux de vie pollués. Le Jour de la Terre Canada souhaite ainsi sensibiliser les Canadiens à l’urgence d’agir pour l’environnement et les inciter à poser des actions concrètes pour prendre soin de la planète au quotidien.

25 ans et ça continue

Le cabinet de planification financière Trudelle Bisson Services financiers intégrés inc., affilié à la Sun Life, situé sur le boulevard des Galeries à Québec, fête aujourd’hui ses 25 ans. Denis Trudelle (photo) avait formé son premier cabinet de planification financière le 22 avril 1996, sous le nom de Services financiers Denis Trudelle inc. Pendant les 25 dernières années, il a accompagné ses clients dans leurs cheminements pour atteindre une liberté financière en leur fournissant des conseils et des ressources pour accomplir leurs objectifs. Aujourd’hui, avec son associée Andréanne Bisson (photo), ils continuent d’offrir leurs services tout en respectant leur slogan « Nous vous aidons à prospérer ». Je leur souhaite encore plusieurs années à servir leur clientèle.

Les Saveurs du théâtre

C’est ce soir, entre 18 h 30 et 19 h 30, que se tient virtuellement la 21e soirée Les Saveurs du théâtre au profit de la Fondation Sourdine. Présentée pour une 7e année par Québecor en partenariat avec Lobe, cette soirée vous offrira du théâtre à la maison et une boîte gastronomique pour deux aux accents espagnols et encan. Vous aurez le privilège de regarder, à votre convenance, la pièce de théâtre qui sera entièrement jouée à l’oral par les enfants qui éprouvent d’importantes difficultés de communication et qui fréquentent l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds. Cette soirée phare de la Fondation Sourdine se tiendra sous la présidence d’honneur d’André Labbé (photo), vice-président régional de la RBC Banque Royale. Renseignements : www.sourdine.qc.ca ou au 418 263-5189, poste 236.

En souvenir

Le 22 avril 2001. L’astronaute Chris Hadfield, chargé des opérations du bras télémanipulateur Canadarm 2, devient le premier Canadien à quitter un engin spatial (la Station spatiale internationale) et à évoluer librement dans l’espace. Chris Hadfield passe un total de 14 heures et 54 minutes dans le vide spatial et effectue 10 fois le tour de la Terre ainsi.

Anniversaires

Richard Renaud (photo), vice-président opérations, Les Contrôles Cristal, 66 ans... Jeffrey Dean Morgan, acteur américain de cinéma et de télévision connu pour son rôle de Negan dans la série The Walking Dead, 55 ans... Danielle Sauvageau, ex-entraîneuse de l’équipe féminine de hockey du Canada, 59 ans... Me Luc de la Sablonnière, avocat associé chez Morency, 59 ans... Peter Frampton, chanteur, guitariste et compositeur britannique, 71 ans... Louise Harel, femme politique québécoise, 75 ans... Jack Nicholson, acteur américain, Oscar du meilleur acteur en 1976 et en 1998, 84 ans.

Disparus

Le 22 avril 2020 : Louis Haché (photo), 95 ans, considéré comme l’un des plus grands romanciers acadiens... 2018 : Keith Ashfield, 66 ans, député fédéral (Parti conservateur) de la circonscription de Fredericton de 2008 à 2015... 2017 : Michele Scarponi, 37 ans, coureur cycliste italien, vainqueur du Tour d’Italie 2011... 2016 : Yvon Charbonneau, 75 ans, ex-syndicaliste (CEQ) et politicien (1994-2004)... 2014 : George Harry Heilmeier, 77 ans, ingénieur américain, inventeur de l’affichage à cristaux liquides... 2013 : Richie Havens, 72 ans, musicien américain... 2008 : Ed Chynoweth, 66 ans, ex-président de la LHJMO et de la LCH... 2008 : Paul Davis, 60 ans, chanteur et compositeur américain... 2006 : D’Iberville Fortier, 80 ans, homme politique et diplomate canadien... 2005 : Stéphane Provost, 37 ans, juge de ligne dans la LNH pendant 10 ans (695 matchs en saison régulière)... 1994 : Richard Nixon, 81 ans, 37e président des États-Unis... 1985 : Jacques Ferron, 64 ans, médecin et écrivain, fondateur du Parti Rhinocéros.