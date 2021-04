Les anglos plus ouverts que les francos?

Je vous propose un petit jeu...

Je vous présente trois hommes.

Un qui ne porte aucun signe religieux.

Un qui porte un petit crucifix pendu à une chaîne.

Et un qui porte une grande croix en bois.

« Ces trois hommes sont chrétiens, vous dis-je. Selon vous, qui est le plus fervent des trois ? Qui vous apparaît comme le plus rigoriste, le plus rigide, le plus susceptible de placer la loi de Dieu au-dessus de celle des hommes ? »

Je vous gage 1000 $ que vous allez répondre : « Le troisième ».

UN RÉFLEXE NORMAL

OK, on refait le même jeu, mais avec trois femmes.

Une femme qui ne porte aucun signe religieux.

Et deux femmes voilées.

« Ces trois femmes sont musulmanes. La seconde ne voit aucun problème à enlever son voile pendant ses heures de travail. Alors que la troisième refuse absolument de l’enlever.

« Laquelle vous apparaît comme la plus rigoriste, la plus susceptible de placer la loi de Dieu au-dessus de celle des hommes ? »

Là encore, je vous gage 1000 $ que vous allez choisir la troisième.

Et si, dans ce groupe, il y avait une quatrième femme qui portait la burqa, c’est elle que vous auriez choisie.

Plus une personne a besoin d’exposer ses convictions, plus les signes religieux qu’elle tient à porter sont ostentatoires et plus elle est réticente à se départir de ces signes, et plus on a raison de croire que cette personne a une approche particulièrement rigoriste de sa religion.

Normal.

Entre un gars qui arbore un macaron du PQ, un gars qui porte un t-shirt à l’effigie de René Lévesque et un gars qui brandit un drapeau des patriotes, qui vous paraît comme le séparatiste le plus pompé des trois ?

UNE LOI TIMIDE

Eh bien, c’est ça, la loi 21.

Cette loi ne demande pas aux fonctionnaires d’arrêter de croire. Elle demande juste aux fonctionnaires en position d’autorité (et pas tous : seulement les nouveaux, car il y a une clause grand-père permettant aux fonctionnaires déjà en poste de se soustraire à la loi) d’enlever leurs signes religieux quand ils sont en fonction.

Si tu ne veux pas l’enlever, désolé, ce n’est ni la faute de la loi 21 ni celle de François Legault.

Questionne plutôt ton leader spirituel ou la rigidité de tes convictions...

Si tu refuses de t’habiller pour entrer dans un magasin, c’est pas le magasin, le problème, mais ta vision du nudisme.

LES FRANCOS PLUS INTOLÉRANTS ?

Dans son jugement sur la loi 21, le juge Marc-André Blanchard semble dire que les anglophones sont culturellement moins fermés aux différentes manifestations de la foi que les francophones.

Donc, plus ouverts, plus tolérants.

C’est faux.

En fait, si on veut à tout prix établir une comparaison entre les anglophones et les francophones, on pourrait dire que les francophones, à cause de leur histoire et de ce qu’ils ont vécu, se méfient plus du rigorisme religieux que les anglophones.

Et avec raison. Tout comme les chats échaudés craignent l’eau froide, les peuples qui ont été étouffés par la religion se méfient des croyants qui voient Dieu partout et prennent leur religion au pied de la lettre...