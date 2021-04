LHJMQ: un bon départ pour le Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst a amorcé son parcours en séries éliminatoires avec une victoire de 7 à 5 face aux Sea Dogs de Saint John, jeudi, au Centre régional K.C. Irving.

Les deux formations s’affrontaient dans le cadre du tournoi à la ronde disputé entre les trois formations du Nouveau-Brunswick.

Riley Kidney a mené le Titan avec une production de quatre points (1 but et 3 aides). Jacob Melanson et Bennett MacArthur ont chacun inscrit deux buts pour les visiteurs. MacArthur a également obtenu une mention d’aide.

Du côté des Sea Dogs, le défenseur Jérémie Poirier s’est illustré en touchant la cible à deux reprises.

L'attaquant des Sea Dogs Liam Leonard n’a pas participé à la rencontre puisqu’il a été suspendu par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pour avoir enfreint le protocole de la COVID-19 de la ligue.

Il devrait être de retour au jeu samedi pour l’affrontement contre les Wildcats de Moncton.

Le vainqueur du tournoi à la ronde se mesurera aux Islanders de Charlottetown dans une série quatre de sept. Les deux équipes de la Nouvelle-Écosse, soit les Mooseheads d’Halifax et les Eagles du Cap-Breton, ne participent pas aux séries cette saison pour des raisons sanitaires.