LNH: un pari qui rapporte plus de 11 000 $

Un parieur de Longueuil a eu la main passablement heureuse grâce à ses quatre prédictions judicieuses de hockey lui ayant rapporté la somme de 11 162,20 $ cette semaine à Mise-o-jeu.

Ayant misé 100 $, la personne chanceuse a surtout porté son attention sur les confrontations individuelles. Elle a d’abord prédit que l’attaquant des Islanders de New York Jordan Eberle allait inscrire plus de points que son vis-à-vis des Flyers de Philadelphie James van Riemsdyk, dimanche. Le joueur des Insulaires a participé au but de Nick Leddy dans un gain de 1 à 0 en prolongation.

Puis, le parieur a jeté son dévolu sur Brock Boeser (Canucks de Vancouver), Yanni Gourde (Lightning de Tampa Bay) et Ryan Johansen (Predators de Nashville) contre, dans l’ordre, Mitch Marner (Maple Leafs de Toronto), Jordan Staal (Hurricanes de la Caroline) et Dylan Strome (Blackhawks de Chicago).

Boeser a obtenu une mention d’aide en temps supplémentaire, tandis que Marner a été blanchi dans la victoire de 3 à 2 des Canucks, dimanche. Le lendemain, Gourde a tranché le débat en prolongation pour donner un gain de 3 à 2 au Lightning pendant que Staal était tenu en échec. Enfin, Johansen a ajouté une aide à sa fiche dans le triomphe de 5 à 2 des «Preds», tandis que Strome n’a rien récolté.

Le parieur avait une cote globale de 111,62 pour ses prédictions.