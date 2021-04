Mise au point

Notre page frontispice a fait parler d’elle aujourd’hui.

Le Journal de Montréal et le Journal de Québec sont le résultat d’un travail professionnel de journalistes de grande qualité et sont un lieu de diffusion où s'exprime une diversité de points de vue.

À la suite de la publication de notre première page, nous avons pris connaissance de commentaires et de réactions qu’elle a suscités.

La page Une nécessite toujours un choix limité de mots et de photos qui ne peuvent que rarement tout dire. Un texte à l’intérieur du Journal est toujours plus complet et offre évidemment plus de nuances sur un sujet.

Il est injuste de nous prêter d’autres intentions que celle de mettre en évidence la délicate position dans laquelle se trouve le gouvernement de Justin Trudeau sur la question de la protection de nos frontières en période de pandémie.

Jamais l'intention de notre équipe n'a été d'offenser qui que ce soit ou de viser un groupe en particulier.

Nous sommes désolés si certaines personnes ont été heurtées.