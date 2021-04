Où reloger 180 élèves à différents endroits dans le même village?

Alors que l'école primaire Monts-Valins fera l'objet de travaux et sera fermée, c'est tout un casse-tête de relocaliser les 180 élèves que la municipalité de Saint-Fulgence et le centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay doivent régler pour l'automne prochain.

L'établissement fera l'objet de travaux de 4 millions de dollars à compter de l'automne prochain. Le chantier devrait durer 8 mois.

«On veut s'assurer que nos élèves n'auront pas à voyager entre Saint-Fulgence et la ville de Saguenay», a souligné le maire Gilbert Simard.

Saint-Fulgence a donc présenté une liste des espaces disponibles sur son territoire.

«On peut accueillir 2 ou 3 classes par endroits», a précisé le maire.

«On veut garder le plus possible les enfants et leurs parents dans leur routine», a expliqué la porte-parole du centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay Claudie Fortin. «Nos critères pour les locaux sont la sécurité, la possibilité d'aménager des classes pour enseigner, les blocs sanitaires, les lavabos, le stationnement pour les autobus.»

Ce jeudi après-midi, une équipe du Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay, accompagnés du directeur général de Saint-Fulgence, a entrepris une tournée des bâtiments potentiels: le centre multifonctionnel, aménagé dans l'église du village, le centre d'interprétation et de réhabilitation des oiseaux, et même la salle des Chevaliers de Colomb.

Chacun des bâtiments visités pourrait faire l'objet de travaux de réaménagements.

«Surtout avec la nécessité des bulles-classes», a rappelé Claudie Fortin.

« On collabore avec le centre de services scolaires », a affirmé le maire Simard. « Ils nous ont bien dit qu'ils ne nous demandaient rien gratuitement.»

Des roulottes pourraient également accueillir des élèves.

« Mais c'est une option qui entraîne des coûts importants », a prévenu Claudie Fortin.

Le centre de services scolaires étudiera toutes les solutions possibles avant de décider de son orientation.