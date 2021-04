Père incestueux : un plaidoyer de culpabilité irrévocable

Un juge a refusé qu’un père incestueux revienne sur sa parole après qu’il ait d’abord plaidé coupable d’agression sexuelle contre sa fille. Il a été incarcéré sur-le-champ.

• À lire aussi: Malaise pour un père incestueux qui «joue avec le système»

Depuis près de six ans, François Racine tente d’éviter la prison après avoir été accusé d’inceste sur sa fille biologique. À 14 ans, Valérie Morin avait eu l’occasion d’aller vivre avec son père absent pendant son enfance. Sauf que le «rêve» s’est transformé en multiples agressions sexuelles.

Photo Agence QMI, Guy Martel

En décembre dernier, François Racine a finalement plaidé coupable, mais affirme maintenant qu’il était en choc post-traumatique à ce moment et qu’il n’a pas admis sa culpabilité en toute connaissance de cause.

Ses explications sont «farfelues et non crédibles», a toutefois estimé le juge Jean R. Beaulieu qui a entériné le plaidoyer de culpabilité une deuxième fois. Or, François Racine a pris directement le chemin des cellules lorsque la Couronne a exigé son incarcération immédiate notamment de peur que l’accusé se substitue à la justice.

L’homme a multiplié les requêtes pour éviter la condamnation en plus de se défiler à deux reprises «pour des motifs non valables», a rappelé le juge en parlant de «procédures inutilement allongées». «On ne cherche plus le coupable, on l’a le coupable, c’est vous», a rappelé le juge à l’accusé.

Racine a quitté en répétant qu’il n’a «pas abusé de sa fille». Pour sa part, Valérie Morin a éclaté en sanglots après près de six ans à se battre contre son père, lorsque la décision. Valérie Morin a demandé à ce que l’ordonnance de non-publication protégeant son identité soit levé afin de faire connaitre son histoire.