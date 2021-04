PGA: des duos norvégien et américain en tête

Le duo composé des Norvégiens Viktor Hovland et Kris Ventura, ainsi que la paire américaine formée de Brice Garnett et Scott Stallings se sont installés en tête à la Classique Zurich, jeudi, à La Nouvelle-Orléans, grâce à une première ronde de 62 (-10).

Il s’agit d’un tournoi où les golfeurs s’affrontent selon les formats «meilleure balle» et «à coups alternés». La seconde de ces options était celle utilisée pour cette première journée.

Photo AFP

Hovland et Ventura ont réussi 10 oiselets, dont 6 sur le neuf de retour du parcours TPC Louisiana. Pour leur part, Garnett et Stallings ont aussi calé 10 oiselets, mais c’est sur le neuf d’aller qu’ils ont été les plus performants, retranchant 6 coups à la normale.

Les deux groupes devancent ainsi 7 autres duos par un seul coup.

Photo AFP

Du côté des Canadiens, Roger Sloan est celui qui a le mieux fait avec son compagnon, l’Australien Aaron Baddeley. Les deux hommes ont réalisé huit oiselets, sans commettre de fautes. Le groupe partage la 10e place avec cinq autres paires.

Pour leur part, les duos de Nick Taylor, David Hearn et Michael Gligic, respectivement jumelés avec l’Écossais Martin Laird, ainsi que les Américains Zack Sucher et Vincent Whaley, ont chacun retranché cinq coups à la normale. Ils pointent à égalité au 38e rang.