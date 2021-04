Réal Béland sera «Papa marteau» à CASA

Réal Béland entreprend de construire une maison pour sa fille aînée, Charlotte, et l’amoureux de celle-ci, et le projet sera documenté dans la nouvelle série «Papa marteau», que présentera la chaîne CASA l’hiver prochain, au début 2022.

Réal Béland n’est pas qu’humoriste, il est également un vrai passionné de rénovations. À preuve, la demeure qu’il bâtira pour sa grande fille sera sa 10e réalisation du genre. Il a notamment érigé lui-même toutes les maisons dans lesquelles il a vécu et édifié des habitations pour ses amis. Le bran de scie, sa progéniture connaît!

Magazine de rénovation et de décoration tourné à la manière d’un docu-réalité, «Papa marteau» nous donnera accès à toutes les étapes importantes de la construction, de la fondation à la décoration, en passant par la livraison de la résidence. Plusieurs membres de la famille Béland seront impliqués dans cette grande aventure, qui sera marquée de l’humour de Réal Béland, de ses gaffes et de ses bons coups. Les nerfs de tous seront parfois mis à rude épreuve, et l’émotion promet d’être au rendez-vous!

«Papa marteau» est une production de Trinome & filles («Distorsion», «Fin de mois»), en collaboration avec Québecor Contenu. Les tournages des 13 épisodes de 30 minutes démarreront bientôt et se poursuivront jusqu’à la fin septembre.