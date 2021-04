Saisie record de fentanyl à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé jeudi avoir saisi du fentanyl d’une valeur de 1,4 millions $, ce qui en fait la plus importante saisie du genre dans l’histoire de la ville et du Québec.

Plusieurs perquisitions dans les arrondissements de Lachine, LaSalle et Ville-Marie, ainsi qu’à Longueuil et Châteauguay, ont permis l’arrestation de trois suspects. Les individus âgés entre 34 et 40 ans ont tous comparu au palais de justice de Montréal, jeudi.

Curtis Harris, Eddwich Simon et Jamall McKenzie font face à divers chefs d’accusation en lien avec la possession et le trafic de drogues, a précisé le SPVM par voie de communiqué.

En plus du fentanyl, les autorités ont retrouvé des quantités diverses de crack, de cocaïne, d’héroïne, de xanax et de marijuana, pour une valeur approximative de 17 000 $. Près de 20 000 $ en argent comptant a aussi été confisqué par le SPVM.

Le réseau de trafiquants se servait notamment «d’un immeuble de la rue Crescent, en plein cœur du centre-ville de Montréal, comme cache de stupéfiants», a noté la police.