Trois-Pistoles: tous les employés de la voirie en isolement

La municipalité de Trois-Pistoles se retrouve dans une situation difficile alors que tous les employés de la voirie ont dû se placer en isolement en raison de deux cas de COVID-19.

Comme dans plusieurs autres municipalités de la même taille, le nombre de travailleurs n’est pas élevé et l’absentéisme dans les services essentiels peut rapidement devenir un problème.

«Nous avons deux cols bleus qui ont eu un test positif. Toute notre équipe du garage municipal est donc en quarantaine. Il ne reste plus personne», a expliqué le maire Jean-Pierre Rioux.

Ce dernier avoue qu’il s’agit d’une situation inédite. La municipalité n’est pas en crise, mais il a fallu réagir rapidement pour l’aqueduc et le déneigement, surtout avec la neige dans les dernières heures.

Des solutions

«L’eau potable, c’est névralgique. Pour les incendies aussi. Nous avons tout de suite donné un contrat à L'entreprise Aquatech pour s'occuper de l'usine de traitement des eaux. Et nous avons trouvé un entrepreneur local s’il survient un bris d’aqueduc», ajoute le maire Rioux.

Au besoin, le directeur des travaux publics pourra aider le personnel temporaire, mais à distance puisqu’il ne peut sortir de son domicile.

La neige tardive a également compliqué le scénario. «C’est blanc et ça tombe. Je ne vois pas la cour chez moi! Il faut dégager 21 kilomètres de rues, en plus de trottoirs. Nos opérateurs doivent connaître les petits dangers et les secrets partout. Sinon, tu brises le matériel. C’est partout pareil», mentionne le maire.

Un ancien employé retraité depuis quatre ans a finalement accepté de dépanner les citoyens et l’administration municipale. Jusqu’à maintenant, tout se passe bien. La situation est contrôlée, mais le maire ne cache pas que le secteur se retrouve «sur la corde raide».

Un peu de patience

Un peu à l’image de cette pandémie, les gens font leur possible. «Il faut être prudent et être patient», termine M. Rioux, qui a confié être vacciné depuis peu.

Jean-Pierre Rioux est impliqué au sein de la municipalité depuis près de 40 ans. Il a d'abord été conseiller municipal de 1982 à 2002 et a été élu maire pour la première fois en 2002.

Au Bas-Saint-Laurent, toute la MRC Les Basques est aux prises avec plusieurs nouvelles infections depuis la semaine dernière.