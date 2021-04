Un programme d’immigration pour les travailleurs en technologie

Le gouvernement du Québec a lancé jeudi un Programme pilote d’immigration permanente pour des travailleurs de plusieurs branches technologiques de la province.

Les secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels sont visés en particulier par cette initiative, qui devrait durer cinq ans, et qui vise à combler un déficit important de main d’œuvre.

Annuellement, ce seront 550 requérantes et requérants «hautement qualifiés» qui viendront travailler au Québec. La famille de la personne requérante principale pourra également l’accompagner. Le programme s’adresse aussi aux travailleuses et travailleurs étrangers temporaires.

Québec, via divers ministères et les organismes TECHNOCompétences et Forum IA Québec, étudiera les demandes d’immigration jusqu’au 31 octobre prochain.

Par voie de communiqué, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a estimé que l’arrivée de cette main d’œuvre spécialisée permettra à la province de demeurer parmi les leaders dans «ces secteurs d’avenir et à faciliter l’attraction d’investissements étrangers sur notre territoire».

En mars, le gouvernement avait lancé des initiatives semblables afin de combler des postes de préposés aux bénéficiaires et dans le milieu de la transformation alimentaire.

