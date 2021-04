Allégations d’inconduite sexuelle: la cheffe de cabinet de Trudeau savait pour Vance

La cheffe de cabinet du premier ministre du Canada savait, dès mars 2018, que le général Jonathan Vance faisait l’objet d’allégations d’inconduite sexuelle et qu’une enquête avait été demandée.

• À lire aussi: Inconduites sexuelles dans l'armée: les libéraux mettent fin à l'examen du comité

• À lire aussi: Trudeau nie avoir été personnellement mis au courant des allégations contre Vance

C’est ce qu’a soutenu, vendredi, Elder Marques, un ancien conseiller principal du bureau de Justin Trudeau durant son témoignage devant le Comité permanent de la défense nationale, qui enquête sur les inconduites sexuelles au sein des Forces armées canadiennes (FAC).

Selon M. Marques, la chef de cabinet du premier ministre, Katie Tilford – ou l’adjointe de cette dernière –, lui avait demandé à l’époque de contacter le chef de cabinet du ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, au sujet de M. Vance.

«Soit tard le 1er mars, soit tôt le 2 mars 2018, la chef de cabinet du premier ministre ou son adjointe m'a demandé de prévenir le chef de cabinet du ministre de la Défense nationale sur une question relative au [chef d’état-major]», a témoigné M. Marques, selon Global News.

M. Marques a indiqué, dans son témoignage, qu’il avait tenu Mme Telford informée de la suite du dossier à plus d’une occasion.

«J'ai immédiatement porté cette question directement au greffier du Conseil privé et au secrétaire du Cabinet, qui était alors Michael Wernick, a dit M. Marques. J'ai informé la cheffe de cabinet du premier ministre que je prenais cette décision et je l'ai ensuite informée au fur et à mesure que les choses évoluaient.»

Elder Marques a également déclaré qu'il ne savait pas que les fonctionnaires avaient abandonné l'enquête et l'avaient fermée.

Il a de plus indiqué qu’il n’a, en aucun temps, informé Justin Trudeau de ces allégations contre M. Vance.

Trudeau a nié avoir été informé

De son côté, le premier ministre Trudeau a nié récemment avoir été mis au courant des allégations concernant l’ancien chef d’état-major des FAC.

«Mon bureau savait que des allégations avaient été formulées. Nous ne connaissions pas la substance de ces allégations jusqu’au reportage de Global News» publié au mois de février, a-t-il déclaré en anglais, à la fin mars, lors d’un point de presse.

«Le premier ministre a confirmé le 10 mars dernier, à la Chambre des communes, que son cabinet était au courant de la préoccupation soulevée par l’Ombudsman de la Défense en 2018», a précisé l’attachée de presse du premier ministre, Ann-Clara Vaillancourt, dans un courriel envoyé à l’Agence QMI.

«Comme nous l’avons indiqué, après que l’Ombudsman de la Défense [eut] reçu une plainte, le ministre l’a dirigé vers des fonctionnaires indépendants qui pouvaient mener une enquête», a-t-elle ajouté.

Le Bureau du Conseil privé n’aurait toutefois pas été en mesure d’aller de l’avant avec une enquête, n’ayant reçu aucun autre renseignement, selon le cabinet du premier ministre.

«Il est clair que les mesures que nous avons prises depuis notre arrivée au pouvoir ne sont pas suffisantes et qu’elles n’ont pas fait avancer les choses assez rapidement», a souligné Mme Vaillancourt.

L’ancien ombudsman de l’armée Gary Walbourne avait récemment révélé en comité avoir fait part d’allégations touchant M. Vance au ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, aussi en mars 2018, mais que cette communication n’avait donné aucun résultat et n’avait donné lieu à aucune enquête.

Le ministère de la Défense est plongé dans l’embarras depuis le début du mois de février quand Global News a révélé la nature des allégations pesant contre M. Vance, qui a quitté les FAC en décembre 2020.

Selon la chaîne, Jonathan Vance aurait eu des comportements inappropriés à l'égard de deux femmes subordonnées, incluant une relation continue présumée, de 2019 à janvier 2021. En 2012, trois ans avant sa nomination à titre de chef d’état-major par le gouvernement conservateur de Stephen Harper, le général Vance aurait par ailleurs fait un commentaire sexuel à une militaire plus jeune par courriel.

Avant même ces révélations, comme M. Vance avait quitté son poste en décembre dernier, le premier ministre Trudeau avait désigné l’amiral Art McDonald comme nouveau patron de l’armée, avant que celui-ci ne prenne congé de son poste pour des allégations d’inconduite le visant à son tour.

Le nouveau chef d’état-major des FAC est maintenant Wayne Eyre, dont le mandat est par intérim. Ce dernier, qui a reconnu que les FAC traversent une «crise», a promis de «rétablir la confiance là où elle a été trahie».