Autobus électriques: grosse journée pour Lion Électrique

En plus de recevoir le feu vert pour se lancer en Bourse, l’entreprise de Saint-Jérôme Lion Électrique a vu le gouvernement Legault annoncer l'arrivée de 2600 autobus scolaires sur les routes du Québec d'ici 2024.

Québec investira donc 250 M$ pour aider le réseau scolaire à acheter ces véhicules.

En tant que fabricant national d’autobus et de camions électriques, Lion Électrique se retrouve en excellente position pour bénéficier de cette annonce.

«On est vraiment content de l’engagement que le gouvernement a pris aujourd’hui. C’est un grand pas pour l’électrification des transports», s’est réjoui le vice-président marketing et communication de Lion Électrique, Patrick Gervais, en entrevue à l’émission À vos affaires sur les ondes de LCN.

L’entreprise ignore combien d’autobus exactement elle aura le mandat de livrer, mais en fonction du taux de renouvellement de la flotte de 10%, Patrick Gervais évalue que le chiffre pourrait grimper jusqu’à environ 800 véhicules par année.

Fonds publics

En plus de l’argent annoncé vendredi, Investissements Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec vont également délier les cordons de leur bourse pour financer l’électrification du transport scolaire.

Bénéficiant de cette succession d’investissements publics, Lion Électrique assure que les contribuables en auront pour leur argent.

«Pour chaque dollar investi, le gouvernement va retirer six dollars en retombées économiques», a expliqué Patrick Gervais.