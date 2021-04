Cégeps anglophones: le PLQ veut geler le nombre de places

Les libéraux de Dominique Anglade proposent de geler le nombre de places dans les cégeps anglophones à leur niveau de 2019, tout en exigeant que les étudiants y suivent au moins trois cours en français dans leur programme d’études.

La cheffe du Parti libéral du Québec a présenté vendredi 27 propositions pour protéger la langue française, alors qu’une réforme de la loi 101 doit être déposée par le gouvernement Legault au cours des prochaines semaines.

Le plan libéral ferait passer l’enveloppe dédiée à la protection de la langue française de 400 M$ à environ 500 M$ annuellement.

Contrairement au Parti québécois, qui souhaite désormais interdire aux francophones et allophones de fréquenter les cégeps de langue anglaise, le PLQ propose de maintenir le nombre de places à leur niveau pré-pandémie.

«Comprenons dans le mot ‘‘maintenir’’ que ça veut dire : ni plus, ni moins», a précisé la porte-parole libérale pour la protection de la langue française, Hélène David.

Cette approche permettra de préserver le «libre choix» pour les jeunes adultes qui entrent au cégep, estime Mme David. «En enseignement supérieur, on y va beaucoup par choix de programme», et parfois, ce programme est offert dans un nombre limité d’institutions, fait-elle valoir.

Avec la croissance démographique, toutefois, le ratio de places du côté anglophone diminuera graduellement, a-t-elle reconnu.

De son côté, e gouvernement Legault a déjà signalé son intention de « limiter » le nombre de personnes pouvant fréquenter un cégep de langue anglaise, sans préciser si cela se traduirait par une réduction ou non.

Cours obligatoires en français

En parallèle, le PLQ veut mettre en place une obligation pour les étudiants de cégeps anglophones de suivre au moins trois cours liés à leurs programmes d’études en français.

Ceux-ci pourraient être donnés par un professeur francophone ou bilingue de l’institution. «Il y a beaucoup de profs, déjà, dans nos institutions anglophones, qui parlent français ou qui sont bilingues, note Mme Anglade. Il y en a plusieurs qui peuvent offrir ces cours-là.»

Autres mesures

Le plan du PLQ propose également de créer une «équipe dédiée à la promotion, au soutien et à la francisation des commerces du centre-ville de Montréal», que Mme David compare à une équipe SWAT appelée à intervenir devant une situation problématique.

Les libéraux souhaitent aussi créer des antennes du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration sur les campus montréalais, afin d’y offrir gratuitement des cours de français aux étudiants internationaux.

Dominique Anglade et Hélène David les reconnaissent : le français recule à Montréal. «Il faut agir, je le vois moi-même, dans le centre-ville de Montréal, on l’observe. C’est pour ça qu’il faut des mesures qui soient costaudes», dit Mme Anglade.

De plus, la loi 101 s’appliquerait également aux entreprises de 25 à 29 employés, avec une approche allégée pour éviter un surplus de bureaucratie, ainsi qu’aux entreprises de compétence fédérale.

Pas de clause dérogatoire

L’équipe libérale souhaite aussi la création d’un poste de Commissaire à langue française, nommé par l’Assemblée nationale. Avec un rôle et un statut similaire à celui du Vérificateur général, celui-ci devrait faire rapport annuellement de l’état de la langue française au Québec, notamment au sein des ministères et organismes gouvernementaux.

Contrairement au gouvernement Legault, qui envisage le recours à la clause dérogatoire pour protéger sa réforme de la loi 101 contre les recours devant les tribunaux, les libéraux n’estiment pas avoir besoin d’une telle mesure pour leur plan.