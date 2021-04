Crudo de flétan, jalapeno, aneth et cara cara

Plusieurs bouchées de bonheur et de fraîcheur. Ce plat simple et délicat est l’idéal pour débuter la saison printanière. La richesse du flétan est extraordinaire en accord avec l’orange cara cara et le côté relevé du jalapeno. Un bon assaisonnement et des ingrédients frais de qualité, c’est le bonheur. Vous pouvez substituer le flétan par une dorade ou des pétoncles et l’accord serait tout aussi exquis.

► Cliquez ce lien, afin de consulter la version détaillée de la recette.