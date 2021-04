Des élèves du primaire inaugurent un bar à salade

Manger sainement, c'est devenu une habitude pour les élèves de l'école primaire Au Millénaire de Saguenay.

Ils ont accès, à l'intérieur même des murs de l'école, à une cuisine digne des grands restaurants, mais aussi à une serre et à un jardin.

Et pour inaugurer leur nouveau bar à salade, les jeunes ont choisi de mettre les produits de l'érable en valeur en organisant une journée sur le thème de la cabane à sucre, dans le respect des règles sanitaires.

Chaque bulle-classe, de la maternelle à la 6e année, a concocté sa recette et travaillé en collaboration avec des professionnels.

L'utilisation de produits locaux est privilégiée.

«Le but c'est d'avoir un approvisionnement le plus proche possible, le plus local possible, a expliqué leur chef mentor, David Janelle, qui est aussi propriétaire du restaurant La Cuisine situé sur la rue Racine à Chicoutimi. On veut que les jeunes apprennent à connaître ces produits-là et à les utiliser.»

Les élèves apprennent aussi à cultiver leurs propres légumes et fines herbes qu'ils incluent à leurs recettes.

«La minute qu'on sait d'où viennent nos aliments, les choix vont se faire naturellement pour les enfants qui seront capables de mieux ciblés les produits de qualité, a indiqué la propriétaire des jardins Baielactée, Josée Gagné qui agit aussi à titre de mentor auprès des jeunes pour la production en serre. Les jeunes sont vraiment intéressés et ils nous surprennent aussi souvent avec leur question.»

«On apprend à cuisiner avec les langues, a mentionné le jeune, Kian Jafari. Par exemple, avec les ingrédients, on apprend les noms en espagnol et en anglais et c'est très utile.»

«Les jeunes se sentent privilégiés, motivés et ils sont fiers parce que ce sont leurs idées qui sont mises de l'avant», a affirmé la directrice de l'école, Marie-Josée Villeneuve.

Le nouveau bar à salade permettra d'offrir un service alimentaire en continu et de développer les talents culinaires des enfants qui fréquentent le service de garde.

«L'idée c'est d'amener les jeunes à cuisiner les collations du lendemain», a expliqué Mme Villeneuve.

Et le concept continuera d'évoluer puisque la direction prévoit aussi aménager une forêt nourricière dans la cour de l'école.

«On va y planter des arbres fruitiers et des plantes qui se consomment», a précisé la directrice.

Les élèves ont aussi le bonheur de faire découvrir leur création culinaire à la communauté.

L'organisation de marchés à des moments ciblés leur permet de vendre leurs produits et de développer leur fibre entrepreneuriale.