Enquête du coroner au CHSLD Laflèche: 19 témoins seront entendus

Le Bureau du coroner va reprendre ses audiences publiques, lundi, au palais de justice de Shawinigan, où la gestion de la crise au CHSLD Laflèche sera analysée au terme de quatre jours d’audiences.

Près de 19 personnes seront appelées à témoigner pour faire la lumière sur l’éclosion qui a frappé un des premiers centres d’hébergement au Québec.

Les têtes dirigeantes du CIUSSS et de la Santé publique sont parmi les premiers témoins à revenir sur les évènements du printemps 2020. La Dre Marie-Josée Godi, directrice de santé publique, le PDG du CIUSSS de la Mauricie–Centre-du-Québec, Carol Fillion, et deux autres cadres seront ainsi entendus.

Au cours de la semaine, des employés qui étaient présents lors de l’éclosion majeure devront aussi témoigner. Deux chefs d’unités, deux préposées aux bénéficiaires, une infirmière et plusieurs médecins seront appelés à tour de rôle pour rapporter ce qu’ils ont vu et ce qu’ils ont fait alors que le virus gagnait tous les étages et que le personnel attendait du renfort.

Des pièces et des documents reliés à l’enquête seront également déposés lundi.

Les audiences portent sur le décès de Maria Lermytte survenu le 6 avril 2020, un des 44 décès rapportés dans le CHSLD. Il permettra d’analyser la gestion de la crise à l’intérieur du CHSLD Laflèche où plus de 70% des résidents ont contracté la COVID-19.

La résidente était âgée de 92 ans lorsqu’elle a succombé au virus. Elle résidait au centre d’hébergement depuis moins d’un an. La fille de la défunte est aussi sur la liste des témoins qui seront rencontrés par la coroner.

