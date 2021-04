«Entraves exceptionnelles» sur le pont Laporte : La preuve qu’on a besoin d’un tunnel, réagit Lehouillier

Les travaux majeurs qui entraîneront la fermeture de la majorité des voies de circulation sur le pont Pierre-Laporte pendant jusqu’à une vingtaine de jours cet été risquent de démontrer brutalement aux usagers la nécessité de construire le troisième lien, croit le maire de Lévis.

«Il n’y aura qu’une voie dans les deux directions, imaginez-vous, alors il faut que les gens s’attendent qu’on va revenir à une forme de transport qui va ressembler à ce qui se passait dans les années 1950. On ne sera pas au top de notre efficacité, on s’entend là-dessus», a lancé vendredi Gilles Lehouillier en mêlée de presse virtuelle après une annonce économique.

Selon M. Lehouillier, «on va prendre conscience l’été prochain à quel point ça prend un tunnel entre Québec et Lévis, parce que si on avait un tunnel entre Québec et Lévis actuellement, comme ça se passe dans toutes les grandes régions métropolitaines, le chaos serait peut-être moins important que ce qu’on s’apprête peut-être à vivre.»

Exceptionnel

Le ministère des Transports a confirmé mercredi que des travaux d’envergure auront lieu en deux phases qui vont durer chacune un maximum de 10 jours consécutifs vers la fin juin et au début août. Durant ce temps, une seule voie sera ouverte à la circulation dans chaque direction, en tout temps.

Le ministère n’a pas tenté d’embellir la réalité dans son communiqué de presse, concédant que ces entraves «exceptionnelles [...] entraîneront une forte congestion routière» et conseillant au passage d’éviter les déplacements interrives non essentiels.

Comme l’a révélé Le Journal lundi, ces travaux sont nécessaires pour remplacer la membrane d’étanchéité du pont qui s’est usée prématurément.

Ne voulant pas jouer au prophète de malheur, Gilles Lehouillier a tout de même précisé que sa ville travaille avec le gouvernement pour mettre en place des mesures de mitigation. «Mais les gens vont quand même voir que c’est une lacune majeure», a-t-il prédit.

Voies réservées

Par ailleurs, réagissant au projet du gouvernement caquiste de voies réservées au coût de 844 millions $ pour desservir les banlieues de Québec, le maire de Lévis a expliqué que la Rive-Sud bénéficiera également de voies réservées qui s’imbriqueront dans la vision globale pour les transports dans la région.

Il s’agit en fait des projets dévoilés en 2019 de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture et la route des Rivières. Celles-ci devraient ensemble représenter un investissement minimal de 160 millions $, selon M. Lehouillier.

«Ce qu’on sait, c’est que tout ça va être relié au tunnel», a dit le maire, disant s’attendre à ce que ce soit «annoncé dans un tout».

