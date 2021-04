Jeux olympiques: Gilles Lehouillier favorable à une «réflexion régionale»

Le maire de Lévis était questionné vendredi sur l’initiative d’un groupe de gens d’affaires qui tente de rallier le public et les gouvernements à l’idée de déposer une candidature de la Ville de Québec pour les Jeux d’hiver de 2030.

Sans donner d’appui formel, M. Lehouillier n’a pas émis d’opinion défavorable, contrairement à son homologue sur la rive nord et au gouvernement provincial.

«Écoutez, ça appartient plus à la Ville de Québec de le regarder. Mais, idéalement, c’est sûr que, si on pouvait alimenter une réflexion régionale autour de ce projet-là, ce serait drôlement intéressant», a suggéré l’élu.

«On a ce qu’il faut»

«Moi, je suis convaincu, honnêtement, qu’ici, dans notre grande région de Québec, [avec] Chaudière-Appalaches et si on incluait Charlevoix [...], je pense qu’on serait vraiment à la hauteur pour recevoir des Jeux olympiques. La question ne se pose même pas. Je pense qu’on a ce qu’il faut. On est vraiment dynamiques, on a des communautés dynamiques», a évalué Gilles Lehouillier.

Le maire lévisien a toutefois fait part de certaines réserves, car «il y a toujours des grosses étapes à franchir [...] avant de dire qu’on va avoir des Olympiques.»

«Quand vous gérez une ville, vous voulez aussi regarder les impacts financiers pour votre ville, alors il faut regarder tout ça. Ce sont des dossiers d’une grande complexité», a-t-il signalé.

De plus, a-t-il souligné, la population semble se préoccuper davantage de la pandémie et de la relance économique, à l’heure actuelle.

Jeudi, le comité Québec 2030 fondé par le promoteur Mark Charest a clamé qu’en tirant profit des nouvelles orientations du comité international olympique, il est possible d’envisager des Jeux plus transparents et moins chers.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, est toutefois fermement opposé au projet, alors que la ministre Geneviève Guilbault a confirmé que ce n’est pas sur la «planche à dessin» du gouvernement.

Un allié

Or, Québec change un jour de position, elle trouvera potentiellement un allié au sud du fleuve.

«S’il y a des Olympiques à Québec, nous, c’est clair et net qu’on va participer et on va même être prêt à participer au niveau de nos équipements, etc., alors on va être là, on va être présent», a dit vendredi Gilles Lehouillier.

Le Journal a tenté d’obtenir la position du cabinet du président du Conseil du trésor, Jean-Yves Duclos, concernant le projet du comité Québec 2030. Son directeur des communications, Karl Sasseville, n’a pas rendu notre appel.