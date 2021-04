La Caisse de dépôt en négociations pour la reprise d’une filiale de la SNCF

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé vendredi l’ouverture de négociations exclusives avec le groupe ferroviaire français SNCF pour la reprise de sa filiale Ermewa Holding en partenariat avec la société de gestion d’actifs DWS.

L’offre dont le montant n’a pas été révélé pourrait déboucher à l’issue des négociations sur la conclusion d’accords définitifs permettant au consortium de détenir en co-contrôle le capital du Groupe Ermewa à parts égales.

La transaction sera soumise à l’autorisation des autorités de la concurrence, dont la Commission européenne.

«La CDPQ est ravie d’avoir l’opportunité d’investir dans Ermewa, un leader français et européen idéalement positionné pour tirer profit de certaines tendances comme le développement du fret ferroviaire et la décarbonisation du transport de marchandises, qui sont particulièrement en ligne avec nos objectifs de réduction de l’intensité carbone de notre portefeuille», a indiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ,

«L’expérience combinée de la CDPQ et de DWS dans le secteur ferroviaire et notre volonté d’investir sur le long terme permettraient à Ermewa et à ses équipes de grande qualité de jouer un rôle encore plus important dans son industrie, en Europe et dans le monde», a ajouté M. Jaclot,

«Nous croyons fortement dans la vision stratégique d’Ermewa et serions avec la CDPQ des partenaires actifs de son développement», a réagi Hamish Mackenzie, chef des Infrastructures chez DWS.

Présent dans 80 pays, le spécialiste du fret ferroviaire Ermewa, avec un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros et une flotte de 100 000 wagons et conteneurs-citernes, offre une expertise dans la conception, l’optimisation et la gestion d’actifs stratégiques pour la chaîne d’approvisionnement logistique.