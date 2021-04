La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Photo courtoisie

Au cours de l’année dernière, alors que la plupart des pays ont connu des périodes de confinement, les gens ont dû limiter leur temps passé à l’extérieur. Les livres se sont avérés être des outils puissants pour combattre l’isolement, renforcer les liens entre les personnes, élargir nos horizons, tout en stimulant notre esprit et notre créativité. Dans certains pays, le nombre de livres lus a doublé. En cette Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (et tout au long de l’année), il est essentiel de prendre le temps de lire seul ou avec ses enfants.

Des Îles-de-la-Madeleine à chez vous

Photo courtoisie

Le souper au homard des Îles-de-la-Madeleine, au profit de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation, se déroulera, sous une nouvelle formule, le vendredi 11 juin. Ce sont 500 boîtes-repas pour 2 personnes qui voyageront sur plus de 1000 km pour être livrées à Québec et à Montréal. Chaque boîte comprend 4 homards (de 2 livres), une bouteille de vin blanc et des accompagnements préparés aux Îles-de-la-Madeleine par Johanne Vigneau, cheffe renommée et propriétaire de Gourmande de nature. Les boîtes-repas pour 2 personnes (livrées chez vous) sont disponibles au coût de 600 $ chacune (reçu fiscal de 420 $) et peuvent être commandées sur le site de la Fondation Madeli-Aide : madeli-aide.org/. La Fondation a comme objectif d’amasser 225 000 $ qui permettront de soutenir la réussite académique chez les jeunes Madelinots qui doivent quitter l’archipel pour poursuivre leurs études.

Bourses Cascades

Photo courtoisie

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a présenté virtuellement récemment la 17e remise du Programme de bourses Cascades totalisant 80 000 $ remis à 22 étudiants-athlètes émérites. Parmi ceux-ci, notons : Louis-David Chalifoux (ski acrobatique bosses), 18 ans, Béatrice Lamarche (patinage de vitesse sur longue piste), 22 ans, et Alexis Lepage (triathlon), 26 ans, tous de Québec ; Laurent Dumais (ski acrobatique bosses), 25 ans, et Maxime St-Hilaire (tennis), 17 ans, tous deux de Lévis ; André-Anne Côté (natation artistique), 23 ans, de Saint-Georges (Beauce) et Sharl Leclerc (softball), 15 ans, de Sainte-Claire. Sur la photo, prise en 2019, le tennisman Maxime St-Hilaire est en compagnie de Mario Plourde, président et chef de la direction chez Cascades. Pour Maxime, il s’agit d’une 4e bourse du programme de la FAEQ parrainé par l’entreprise.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 avril 2018. Une attaque au camion-bélier fait 16 morts et une quinzaine de blessés au centre-ville de Toronto. La camionnette blanche arborant le logo d’une entreprise de location était conduite par Alek Minassian, programmeur informatique de Richmond Hill, en banlieue de Toronto.

Anniversaires

Photo courtoisie

Julien Cabana (photo), chroniqueur chasse, pêche, plein air et motoneige au Journal de Québec depuis le 1er mars 1976, 67 ans... Anouk Meunier, animatrice télé... Alex Perron, humoriste, animateur et acteur québécois, 50 ans... Patrick Poulin, avec le Canadien de 1998 à 2002, 48 ans... Claude Julien, ex-entraîneur-chef des Canadiens de Montréal de la LNH, 61 ans... Michael Moore, réalisateur, scénariste et producteur de documentaires américain, 67 ans... Serge Thériault, comédien et acteur, 73 ans... Tony Esposito, gardien de but de la LNH (1968-84), avec le Canadien en 1968-69, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 avril 2006 : Louis-Philippe Lacroix (photo), 80 ans, député libéral dans Îles-de-la-Madeleine de 1962 à 1976 et Whip en chef du Parti libéral de 1970 à 1976... 2019 : Hauris Lalancette, 86 ans, colon, cultivateur et homme politique abitibien qui a fait l’objet de plusieurs documentaires réalisés à l’ONF entre 1975 et 2007... 2018 : Marcel Pageau, 92 ans, maire de L’Ancienne-Lorette pendant quinze ans, entre 1968 et 1983... 2016 : Madeleine Sherwood, 93 ans, actrice montréalaise qui a fait carrière à Hollywood pendant de nombreuses années... 2015 : Pierre-Claude Nolin, 64 ans, président du Sénat du Canada (2014-2015)... 2015 : Jean-Claude Robillard, 81 ans, acteur québécois... 2007 : Boris Eltsine, 76 ans, ex-président russe... 2006 : Daniel Guérard, 62 ans, chanteur et animateur radio au Québec... 1996 : Jean-Victor Allard, 83 ans, général de l’armée canadienne... 1995 : Howard Cosell, 77 ans, réputé commentateur sportif américain.