La protection de Mahomes avant tout

Les Chiefs de Kansas City se sont assuré de bien protéger leur homme à plus d’un demi-milliard $, Patrick Mahomes, en faisant l’acquisition du joueur de ligne offensive Orlando Brown fils, des Ravens de Baltimore, vendredi.

Selon NFL Network, en plus de l’athlète de 24 ans, six choix au repêchage ont été transigés entre les deux formations. Ainsi, les Chiefs font l’acquisition de Brown fils, le choix de deuxième ronde (58e au total) des Ravens cette année et leur choix de sixième ronde en 2022.

AFP

De leur côté, les Ravens pourront parler lors des première (31e au total), troisième (94e au total) et quatrième (136e au total) rondes de l’encan 2021, qui aura lieu du 29 avril au 1er mai à Cleveland, eux qui ont obtenu ces sélections. Ils ont aussi acquis un choix additionnel de cinquième ronde en 2022.

Les Chiefs ont effectué beaucoup de mouvements afin de protéger leur jeune vedette durant la saison morte. Ils ont d’abord largué les joueurs de ligne offensive Mitchell Schwartz et Eric Fisher, avant d’accorder un contrat à Joe Thuney. Kyle Long est ensuite sorti de sa retraite, qui aura duré une saison, pour se joindre à la formation du Missouri. Cette dernière pourra aussi compter sur le retour au jeu de Laurent Duvernay-Tardif, qui avait fait une croix sur la saison 2020 pour se consacrer à la médecine.