Le Québec complètement marteau!

Rien qu’hier, j’ai reçu deux communiqués pour annoncer deux émissions de rénovation mettant en vedette deux stars qui rénovent ou construisent des maisons.

À une certaine époque, c’étaient les émissions de cuisine qui pullulaient.

Les Québécois ont troqué le rouleau (à pâtisserie) pour le marteau. Et ils ne se lassent pas des émissions mettant en vedette des stars avec la broue dans le toupet démolissant un mur à coup de massue.

N’en jetez plus, la cour arrière est pleine.

MUR À MUR

À Radio-Canada on nous annonce : « La maison où j’ai grandi est une série documentaire qui suit Annie-Soleil Proteau dans les rénovations majeures de la maison familiale, celle qu’elle n’a jamais pu quitter. »

À Casa, on nous annonce : « Réal Béland entreprend de construire une maison pour sa fille aînée, Charlotte, et l’amoureux de celle-ci, et le projet sera documenté dans la nouvelle série Papa marteau. »

Comprenez-moi bien : j’adore ces personnalités et je suis sûre que leurs émissions seront intéressantes.

Mais je me demande combien de vedettes, le marteau à la main, la poussière dans les cheveux, un casque de construction sur la tête peut-on voir sabler un plancher, manier la scie sauteuse, plâtrer un mur et peindre un plafond ?

On a déjà eu Passion Poussière avec Sarah-Jeanne Labrosse. Le magazine réno-déco Chez Marie-Mai.

On a eu Ingrid Falaise qui rénove et revend avec son chum dans la série Notre premier flip.

On a vu l’humoriste Patrick Groulx animer l’émission Maître de chantier.

Marilou a retapé des maisons dans Une étape à la fois.

On voit les comédiens et animateurs Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette rénover leur nouvelle maison dans Couple en chantier.

L’animateur Richard Turcotte et sa femme ont présenté La réno casse-cou de Richard.

On a eu au fil des ans, Les Airoldi habillent leur maison (2010) Les Airoldi habillent leur cour (2012) Les Airoldi retapent leur chalet (2013).

Ouf ! Il y a tellement d’émissions de rénovations mettant en vedette des vedettes et leur chez-soi que je ne suis pas capable de toutes les nommer.

Ça va être quoi la prochaine émission ?

« Véronique Cloutier rénove la niche de son chien Gisèle. Disponible sur l’Extra de vero.tv. Une production de Louis Morissette. »

« Avant/après : les transformations dramatiques des placards des membres de l’Union des artistes. »

« Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin transforment complètement le cabanon dans le fond de leur cour. »

On a vu plusieurs émissions de rénos qui mettaient à dure épreuve des couples. Brigitte Lafleur et son conjoint Mario Provencher ont fait Comment rénover quand on mène une vie de fou ! (2015).

Saskia Thuot et son ex-mari ont fait Comment rénover sans trop se chicaner (2014).

Valérie Chevalier et sa sœur, Andrée-Anne, ont même mis leur sororité au défi dans Deux sœurs et un duplex.

Verra-t-on un jour : « Mathieu Bock-Côté et ses encyclopédies résisteront-ils à la rénovation de sa bibliothèque, dans la téléréalité Construction et déconstructivisme ? »

FRAPPER UN MUR

Je viens d’avoir une idée. Mon mari et moi devons remplacer notre robinet de cuisine défectueux dans notre nouveau condo.

Minou, je pense qu’on a un concept ici !

Vite, sors ta clé anglaise, moi j’appelle un producteur.