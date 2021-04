L’école de la vie: 30 vies ravit la France

L’adaptation française de 30 vies obtient un succès critique et populaire de l’autre côté de l’Atlantique. Elle reçoit aussi le sceau d’approbation de Fabienne Larouche.

Présentée en grande première mercredi soir sur France 2, la série – rebaptisée L’école de la vie – a rallié une moyenne de 3 310 000 téléspectateurs, selon Médiamétrie.

Jointe au téléphone, l’auteure et productrice du feuilleton original diffusé de 2011 à 2016 à Radio-Canada, Fabienne Larouche, s’est réjouie du résultat.

« C’est émouvant, d’autant plus qu’ils sont restés très proches de l’œuvre originale. Ils n’ont pas lésiné sur les moyens non plus. »

Production ambitieuse

Fabienne Larouche a raison. Après avoir regardé les premiers épisodes, on n’a d’autre choix que d’applaudir cette ambitieuse relecture coproduite par l’animateur vedette Nagui, avec Fiction’Air et Banijay Studios.

On ignore à combien s’élève son budget, mais chose certaine, il dépasse largement les standards qu’on connaît au Québec. Ça saute aux yeux d’entrée de jeu. La facture visuelle est léchée, les scènes d’extérieur sont nombreuses, les figurants abondent...

Le contenant est tellement différent qu’on oublie presque que côté contenu, c’est sensiblement pareil.

Composée de six épisodes d’une heure, la première saison de L’école de la vie revisite l’édition dans laquelle Guillaume Lemay-Thivierge campait Vincent Picard, ce professeur d’histoire dont l’amoureuse mourait en mettant au monde leur premier enfant. En France, Picard est défendu par Guillaume Labbé (Plan cœur, Je te promets), une étoile montante.

Autre point positif : les jeunes comédiens sont particulièrement doués. « Ils crèvent l’écran, commente le producteur Michel Trudeau, qui dirige Aetios Productions avec Fabienne Larouche. Au Québec, 30 vies avait révélé plusieurs jeunes talents, comme Théodore Pellerin et Rose-Marie Perreault. L’école de la vie devrait aussi avoir cet effet. »

Critiques élogieuses

La série a reçu un accueil chaleureux des critiques. Le Figaro trouve qu’elle « relève nettement le niveau des fictions scolaires », Europe 1 parle d’une production « touchante » et « nuancée » et Télé-Loisirs, d’une « belle et juste étude de caractère ». Pour Télé 7 Jours, il s’agit d’une « série forte, positive et attachante en totale connexion avec notre époque ». Télé Câble Sat salue « les thématiques abordées avec justesse et tact ».

Enfin, Allocine parle d’un « petit bijou d’émotion ».

À surveiller samedi

LA LETTRE

Les artistes Garou, Patrick Bruel, Louane, Patrick Fiori, Dadju, Carla Bruni, Hélène Ségara et Amandine Henry ont accepté de rendre hommage à des gens dits « ordinaires ». Ces derniers doivent cette belle surprise à des proches qui ont rédigé des lettres qui ont touché les vedettes droit au cœur.

► 20 h, TV5

CETTE ANNÉE-LÀ

Retour en 1995 alors que le groupe québécois Noir Silence obtient un immense succès au Québec grâce à On jase de toi, une chanson aujourd’hui revisitée par Jérôme 50. Marc Labrèche et ses collaborateurs accueillent aussi l’actrice-réalisatrice Sophie Lorain et le dramaturge Olivier Kemeid.

► 20 h, Télé-Québec

QUITTE OU DOUBLE

Photo courtoisie

Pour cet explosif film d’action, Mark Wahlberg et Denzel Washington doivent, à l’insu l’un de l’autre, voler une importante somme d’argent que possède un criminel mexicain et la remettre à l’État. Or, voilà, les choses ne se déroulent pas comme prévu et les deux hommes ont tout intérêt à s’épauler.

► 21 h 12, TVA