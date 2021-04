Les Sags prennent les devants dans la série contre le Phoenix

La table est mise pour la série entre les Saguenéens de Chicoutimi et le Phoenix de Sherbrooke qui s’est débutée avec une victoire des Sags. La troupe de Yanick Jean a eu le dessus, par la marque de 4-2, au Centre Georges-Vézina, vendredi soir. Les Sags prennent les devants 1-0 dans la première ronde des séries 3 de 5 contre le Phoenix.

Photo Roger Gagnon

Les séries éliminatoires de la LHJMQ sont officiellement commencées et l’entraîneur-chef des Saguenéens s’en réjouit. « Je me sens privilégié de coacher en séries », a souligné Yanick Jean, alors que les équipe du Québec et des Maritimes sont les seules à participer à la danse printanière.

Le premier match a donné le ton à la série vendredi soir. Beaucoup d’animosité se faisait sentir sur la patinoire. Dès les premières minutes de jeu, les joueurs des deux équipes ont voulu montrer le

Photo Roger Gagnon

ur domination, créant quelques petites frictions. Yanick Jean s’attendait à des matchs serrés avec du jeu intense.

« On a travaillé fort dans les dernières semaines pour s’assurer de jouer dans notre identité et s’assurer de faire les choses spécifiques qu’on avait à faire contre eux », a lancé Jean. Sa formation a dominé 42 contre 15 au chapitre des tirs au but. Les deux formations se sont échangé les buts à la moitié du premier vingt. Kaslik a compté le premier filet de la série. Exactement une minute plus tard, Joshua Roy a surpris Alexis Shank en profitant de la mise au jeu pour marquer. Les Sags sont retournés au vestiaire avec un but d’avance grâce au filet d’Hendrix Lapierre.

Photo Roger Gagnon

Les Sags sur leur erre d’aller

La troupe de Yanick Jean a continué sur sa lancée. Les Sags ont dominé le Phoenix en passant presque la totalité de la période médiane en zone ennemie. Hlavaj a dû sauver les meubles à quelques reprises.

Photo Roger Gagnon

Moins d’une minute après le début du troisième tiers, Maxime Blanchard a remis les deux équipes sur un pied d’égalité en comptant pour Sherbrooke. Farmer et Mercer ont conclu le bal pour les Saguenéens.

La troupe de Yanick Jean s’est assuré que le résultat de la partie soit représentatif des efforts déployés. « Le match numéro 1, c’est ton premier examen et je pense qu’on a fait des bonnes choses sur la glace. On va faire certains ajustements pour le match de demain », a mentionné Yanick Jean.