L’Océanic surprend les Cataractes en début de série

RIMOUSKI | Le vétéran gardien de 20 ans de l’Océanic de Rimouski Creed Jones a été intraitable face aux 35 lancers des Cataractes de Shawinigan pour permettre aux hommes de Serge Beausoleil de surprendre les Cataractes de Shawinigan 1-0 dans le premier match de cette série 3 de 5 dans la LHJMQ.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Alex Drover en première période. «Ce fut un match âprement disputé. Jones a été le joueur clé dans ce match. Il faut éviter les pénalités. Les chances de marquer sont assez semblables pour les deux côtés», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’Océanic a amorcé le match avec intensité et a offert une forte opposition aux Cataractes, favoris dans cette série 3 de 5. Le trio de Gaudo, Paré et Drover a été le plus menaçant pour l’Océanic en première période. Gaudio a failli donner les devants aux siens en redirigeant de belle façon le lancer de Drover, mais la rondelle a percuté le poteau. Le gardien des Cataractes Antoine Coulombe était battu. Quelques instants plus tard, Sami Paré a frappé le poteau sur un jeu initié par Gaudio. Alex Drover a poussé la rondelle dans le but avec le haut de son corps. Après une longue discussion avec le juge vidéo, les officiels ont accordé le but. Les Cataractes ont été plus incisifs en attaque en deuxième moitié de période, mais Creed Jones a tout bloqué. Il a réalisé quelques gros arrêts, dont un à bout portant sur Mavrik Bourque en fin de période.

L’Océanic a connu un début de deuxième période très intense, embouteillant les Cataractes dans leur territoire pendant les premières minutes de l’engagement. Par la suite, les Cataractes ont pressé le pas, mais Creed Jones a été très solide. Il a bloqué Marc-Antoine Pépin en échappée. Les officiels ont accordé un tir de pénalité à Pépin et Jones a de nouveau résisté. À l’autre bout, Antoine Coulombe a réalisé de beaux arrêts face à Jacob Mathieu et Xavier Cormier, en échappée.

L’Océanic est parvenu à contenir la puissante attaque des Cataractes en troisième période, en présentant une couverture défensive très hermétique et en gardant le plus souvent les attaquants des Cataractes en périphérie.

En bref

L’Océanic était privé des services des attaquants Zachary Bolduc et Émile Lambert (blessés) et du défenseur Tyson Hinds, qui purgeait le premier de deux matchs de suspension pour un coup à la tête lors du dernier match de la saison régulière. Le 2e match de la série sera disputé ce samedi.