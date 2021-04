PGA: deux duos se distancent

La paire norvégienne, composée de Viktor Hovland et Kris Ventura, a maintenu sa première place, mais c’est un duo d’Américains différent, qui comprend Cameron Champ et Tony Finau, qui l’accompagne au sommet du classement de la Classique Zurich à La Nouvelle-Orléans.

Les deux groupes présentaient un cumulatif de 131 (-13) au terme de la deuxième ronde vendredi.

Photo AFP

Lors de la deuxième journée d’activités, les équipes ont eu recours au format «à coups alternés», alors que le format «meilleure balle» avait été utilisé jeudi.

Parmi les deux groupes de comeneurs, celui de Champ et Finau a été le meilleur lors de la deuxième journée, les joueurs ayant retranché quatre coups à la normale, en raison de quatre oiselets et d'un boguey. Pour leur part, les Norvégiens ont frappé l’objet blanc une fois de plus, calant aussi cinq oiselets, mais commettant un double-boguey.

Les deux paires détiennent une priorité de deux coups sur deux autres duos.

Photo AFP

Du côté des Canadiens, Michael Gligic et David Hearn, respectivement accompagnés par les Américains Vincent Whaley et Zack Sucher, ont chacun évité le couperet par un seul coup, eux qui présentent des cumulatifs de 138 (-6).

Pour leur part, Nick Taylor et Roger Sloan, respectivement en groupe avec l’Écossais Martin Laird et l’Australien Aaron Baddeley, ne seront pas des rondes de la fin de semaine.