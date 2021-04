Plus de 660 000$ pour lutter contre l’homophobie et la transphobie

Québec a débloqué, vendredi, une enveloppe de 660 211$ afin de réaliser une vingtaine de projets d’organismes communautaires qui luttent contre l’homophobie et la transphobie dans la province.

Accordé dans le cadre du programme de Lutte contre l’homophobie et la transphobie, ce soutien financier va aider à réaliser des initiatives répondant aux besoins des communautés LGBTQ+ pour prévenir la discrimination.

«Le travail des organismes communautaires est primordial, d’autant plus en cette période de pandémie. L’engagement et le dévouement quotidiens des intervenants contribuent à briser l’isolement et à sensibiliser la population aux réalités des communautés LGBTQ», a déclaré par voie de communiqué Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie.

Le neuvième appel de projets, lancé en novembre dernier, a ainsi examiné des idées pour prévenir les violences sexuelles envers les personnes de cette communauté, pour former des intervenants ou encore pour créer des activités de sensibilisation.

Près de 168 projets d’organismes communautaires québécois ont déjà bénéficié d’une aide financière totalisant plus de 4,1 M$.