Près d’un demi-million de dollars pour l’économie sociale à Lévis

La Ville de Lévis a annoncé vendredi qu'elle accorderait un appui financier totalisant 411 273$ à neuf projets et initiatives d’entreprises et d’organismes œuvrant principalement dans le secteur de l’économie sociale.

Les aides financières, provenant d’un fonds gouvernemental, ont été attribuées dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants de la Ville de Lévis.

La somme la plus importante va au service d’aide alimentaire Le Grenier, qui recevra 100 000$ pour la mise aux normes et la reconstruction de systèmes électriques et de ventilation dans la foulée de son projet de relocalisation au sous-sol de l’église Christ-Roi.

La deuxième somme en importance, soit 59 840$, est accordée à Diffusion Avant Scène pour son projet d’acquisition d’équipement spécialisé pour la diffusion extérieure.

Loisirs de proximité

L’administration municipale accorde par ailleurs une attention particulière à ce qu’elle nomme «loisirs de proximité».

Ainsi, le Club de ski de fond Sentiers des Grandes Prairies reçoit 52 000$ pour l’acquisition d’un nouveau chalet principal et d’un garage, ainsi que pour la relocalisation de son terrain de stationnement.

Les cyclistes ne sont pas en reste: le Club cycliste de Lévis obtient 30 000$ pour le développement d’un réseau urbain de vélo de montagne, et l’entreprise Vélo Vert pourra compter sur un appui de 19 433$ en vue de favoriser l’accès aux vélos électriques.

«On veut une utilisation de plus en plus polyvalente de nos équipements de loisir. On s’enligne vers ça, puis la COVID nous a démontré, aussi, qu’il y avait des besoins pour les loisirs de proximité hivernaux», a soutenu le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Culture et innovation

Sur le plan culturel, le projet Hit the Floor en famille reçoit 30 000$, tandis que, dans le domaine de l’innovation, le Centre de robotique et de vision industrielles se voit attribuer 45 000$ pour des projets en matière d’intelligence artificielle.

«Ma plus grande fierté, c’est que, cette année, pour nos projets structurants, on est pile dans l’économie sociale et la nouvelle économie», a dit M. Lehouillier.

Programmation estivale

En marge du point de presse, le maire de Lévis a laissé entendre qu’une annonce concernant une programmation estivale pour les familles était à venir.

«On prépare quelque chose de très gros. On va l’annoncer vers la fin mai, mais ça va être sous le chapeau de “Cet été, je parcours Lévis”. On veut vraiment inciter les gens à sortir et on va avoir des tas d’activités dans des sites éclatés, mais on attend à la fin mai pour l’annoncer, parce qu’on veut voir comment vont bouger les consignes [sanitaires]», a mentionné Gilles Lehouillier.