Tempête printanière: des milliers de clients privés de courant

Des milliers de clients ont été privés d’électricité vendredi après la tempête de neige printanière qui s’est abattue sur une partie du Bas-Saint-Laurent et qui a engendré de nombreux bris sur le réseau électrique.

Quelque 16 000 personnes ont été privées de courant entre Rimouski et Matane en début de journée, vendredi.

«Les conditions météos ne sont pas très bonnes, les conditions de travail également, donc plus la panne est loin dans l’arrière-pays, plus c’est long à rétablir», a expliqué Geneviève Cloutier, conseillère relation avec le milieu chez Hydro-Québec, précisant que la neige lourde et gorgée d’eau qui est tombée sur la région est très nuisible pour le réseau.

Le nombre de clients sans électricité a diminué d’heure en heure au courant de la journée, tandis que le nombre d’interruptions grimpait, avec près d’une soixantaine dénombrée en milieu d’après-midi.

Des équipes en provenance de la Gaspésie, mais aussi des régions de Québec et Chaudière-Appalaches ont prêté main-forte aux équipes locales. Une cinquantaine d’employés ont ainsi été à pied d’œuvre pour rétablir la situation.

Hydro-Québec a prévu un retour à la normale au courant de la nuit de vendredi à samedi.

Jusqu’à 60 centimètres de neige sont tombés par endroit lors de la tempête qui a commencé mercredi dans la province, selon les données d’Environnement Canada.