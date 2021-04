Un chercheur de l’Université de Sherbrooke soupçonné de fraude

L’Université de Sherbrooke a licencié ces derniers jours un professeur qu’elle soupçonne de fraude financière et a alerté les policiers, qui ont déclenché une enquête, a appris Le Journal.

« À la suite d’une enquête interne, l’Université confirme avoir récemment procédé au congédiement d’un professeur. La décision a été signifiée très rapidement après la découverte des éléments de preuves d’une fraude financière », a confirmé Isabelle Huard, porte-parole de l’Université de Sherbrooke (UdeS).

Après son examen à l’interne, l’établissement a alerté les autorités policières.

« La décision a été prise pour préserver l’intégrité de l’établissement face à ses parties prenantes. Une plainte a effectivement été déposée à la police et une enquête est en cours. Dès lors, l’Université se gardera de commenter davantage », a indiqué Isabelle Huard aux relations médias de l’UdeS.

Pour l’instant, on ignore l’ampleur des sommes en jeu et l’articulation de la fraude financière présumée.

Enquête « longue et complexe »

À la police de Sherbrooke, on souligne qu’une enquête est bel et bien en cours et qu’elle s’annonce déjà « très longue et très complexe », sans en dire plus.

Ni l’Université, ni la police, ni l’Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke (APPFMUS) n’ont voulu dévoiler le nom du professeur visé.

Or, selon des sources concordantes, le professeur soupçonné de fraude financière par l’Université de Sherbrooke est Robert Day.

Ces derniers jours, l’établissement universitaire a supprimé plusieurs pages web mentionnant le nom du professeur en question.

Le Journal a tenté de joindre à plusieurs reprises Robert Day, sans succès.

Robert Day était professeur-chercheur au département de chirurgie, service d’urologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS).

M. Day est président de PhenoSwitch Bioscience depuis 19 ans, selon son profil LinkedIn. Il en est l’actionnaire majoritaire, selon le Registre des entreprises du Québec.

Pas d’entrevue

Au bout du fil cette semaine, un employé de PhenoSwitch Bioscience n’a pas été en mesure d’en dire davantage.

« Robert [Day] est actionnaire dans l’entreprise, mais il n’est pas actif dans le centre de l’entreprise présentement. Il n’a pas de bureau », a-t-il lancé.

« Votre courriel a été transféré à qui de droit, mais je ne pense pas qu’il va vous répondre », a-t-on répondu en coupant court à la conversation.

Développement économique Canada (DEC) a octroyé une contribution remboursable de 722 600 $ à PhenoSwitch Bioscience en août 2019.

–Avec la collaboration de Pascal Dugas Bourdon