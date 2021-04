Un gouvernement trop faible, un individualisme trop fort...

À la suite de l’annonce d’un premier cas de variant indien au Québec, datant de déjà 2 semaines, je continue d’entendre des âneries du type « je suis en santé, j’ai pas besoin du vaccin ».

C’est extrêmement décourageant parce que, présentement, certaines décisions de très grande échelle se combinent à certaines décisions de très petite échelle pour encore faire accroître le risque que la situation actuelle s’éternise.

Fermer les frontières

À grande échelle, le gouvernement fédéral, englué dans des principes idéologiques rigides, refuse de fermer nos frontières. La liberté n’est pas moins importante à mes yeux qu’à ceux de Justin Trudeau, mais je crois qu’il devrait revoir l’ordre dans lequel il place ses priorités. La vie et la santé devraient être plus importantes que les déplacements internationaux !

D’autres variants inquiétants existent, en Californie, au Nigéria et vous pouvez être certains qu’il y en a des dizaines d’autres qui n’ont pas encore été identifiés. Chaque voyageur de retour au pays pose un risque pour l’ensemble de notre société. La quarantaine au retour continue d’être bafouée par plusieurs, et le gouvernement est clairement incapable de la gérer adéquatement. M. Trudeau, FERMEZ LES FRONTIÈRES !!!

Aucune raison de refuser le vaccin

En même temps, à petite échelle, celle de l’individu, beaucoup trop d’entre nous refusent de se faire vacciner. Scientifiquement, il est absolument indéniable qu’il n’y a aucune raison valable de refuser la vaccination. Il y a plus d’un an que nous essayons d’enrayer la transmission du virus par plusieurs autres moyens. N’est-il pas évident que ces moyens sont insuffisants ? Pendant combien de temps voulez-vous continuer de vivre à moitié ?

Même si vous êtes en santé et que vous êtes convaincu que la COVID ne vous rendra pas sévèrement malade, vous pouvez quand même devenir un vecteur de transmission. Encore plus important, chaque individu infecté, malade ou non, est une pouponnière à virus et chaque fois que le virus se réplique, il y a un risque qu’un variant plus contagieux ou plus mortel apparaisse. FAITES-VOUS VACCINER !!!

Depuis le début de la pandémie, nous avons deux coups de retard sur ce sale virus. Nous n’agissons pas, nous réagissons. Il est temps de prendre les choses en main.

Dr Jean-François Lafond

Toxicopathologiste

Vaudreuil-sur-le-Lac