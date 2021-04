Une très lourde commande attend le Drakkar

Le Drakkar de Baie-Comeau s’attaquera à une très lourde commande, samedi soir, lorsqu’il disputera son premier match des séries éliminatoires face aux Foreurs de Val-d’Or sur la glace du Centre Marcel-Dionne de Drummondville.

• À lire aussi: Un retour plus complexe que prévu

• À lire aussi: LHJMQ: un bon départ pour le Titan

Victime de dix revers consécutifs et bon dernier au classement général de la saison régulière, le navire nord-côtier aura un défi de taille face à des adversaires qui ont bouclé le calendrier avec un total de 62 points, 44 de plus que leurs rivaux de la ronde initiale.

L’expression David contre Goliath ne pourrait être plus juste. « C’est une nouvelle saison qui commence, mais tout le monde est conscient que nous affrontons les Foreurs de Val-d’Or. Les joueurs n’auront pas le choix d’être disciplinés s’ils veulent être en mesure de compétitionner », a vite précisé l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

De retour sur la patinoire après une autre pause forcée de deux semaines, les membres de l’équipage ont eu besoin de quelques jours avant de retrouver leur cohésion à l’entraînement. « La situation est particulière et ce n’est pas évident pour personne, mais le moral est bon et il n’y a aucune pression de notre côté. »

En plein processus de reconstruction, le Drakkar demeure toujours en mode apprentissage. « Même s’il y a eu des séquences difficiles durant la saison, on apprend dans tout et cela va se poursuivre dans les séries. On voit des choses et l’occasion est bonne de connaître le caractère de nos joueurs », a ajouté le dirigeant qui exercera l’année d’option de son contrat pour la campagne 2021-2022.

En bref

Le vétéran gardien de but Lucas Fitzpatrick aura le mandat de contenir la puissante attaque des Valdoriens...Sous le coup d’une suspension de deux parties, le Letton Raivis Kristians Ansons ratera le match de samedi et sera de retour pour le duel numéro deux de la série...Blessé, l’attaquant Julien Hébert manquera également à l’appel dans le clan baie-comois...Tout comme l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire, les autres membres du personnel hockey, incluant le directeur général Pierre Rioux, ont obtenu le vote de confiance de la direction du club pour la prochaine saison.