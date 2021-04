Au tour d’Erin O’Toole d’être vacciné contre la COVID-19

Après Jagmeet Singh mercredi et Justin Trudeau vendredi, le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole, a reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19 samedi.

M. O’Toole a été inoculé avec le vaccin d’AstraZeneca en compagnie de sa conjointe.

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, il s'est dit privilégié d'avoir obtenu son vaccin et encourage tous les Canadiens à poser le même geste.

«C’est sécuritaire, c’est efficace et c’est important pour tous les Canadiens et Canadiennes de recevoir leur vaccin. On doit travailler ensemble pour lutter contre la COVID-19», mentionne Erin O’Toole.

Il a par ailleurs salué le travail du personnel de première ligne.