COVID-19 à Québec: moins d’hospitalisations pour une deuxième journée de suite

La Capitale-Nationale affiche une baisse d’hospitalisations liées à la COVID-19 pour une deuxième journée de suite, alors que la courbe de propagation du virus s’aplatit de plus en plus dans la région.

On compte désormais 139 personnes hospitalisées dans les hôpitaux désignés de la Capitale-Nationale, soit trois de moins que la veille. La dernière fois que les hospitalisations ont diminué deux jours de suite sur le territoire remonte au 23 mars.

Une personne de plus a toutefois été admise dans une unité de soins intensifs, pour un total de 37 malades ayant besoin de soins d’urgences. On déplore également deux décès de plus sur le territoire.

En Chaudière-Appalaches, la situation des hôpitaux est stable et identique à la veille, toujours 36 patients y reçoivent des soins liés au virus. Tout comme sa voisine du nord, la région enregistre deux victimes de plus.

Propagation

À Québec, la propagation du coronavirus est encore à la baisse, avec 142 nouveaux cas. Il faut remonter à la fin mars pour retrouver des données semblables. Jusqu’à présent, la moyenne de cas recensés par jour cette semaine est de 166, soit plus de 100 infections quotidiennes de moins que dans la semaine du 11 avril.

Au sud du fleuve, la situation épidémiologique est relativement stable, alors que 146 cas s’ajoutent au bilan. On observe en moyenne 147 nouveaux porteurs du virus par jour dans la région depuis le 18 avril. La semaine précédente, ce taux était de 182/jour.

Deuxième dose

Hier, environ 1868 aînés vivant en CHSLD ont reçu leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. Rappelons qu’il s’agissait du vaccin Pfizer, alors que la première dose administrée appartenait à Moderna.

Environ 2017 résidents doivent encore recevoir la deuxième dose d’ici mardi, ce qui complétera la vaccination en CHSLD dans la Capitale-Nationale.

À ce jour, 250 097 doses ont été injectées dans la région depuis le début de l’opération. En Chaudière-Appalaches, ce nombre s’élève à 140 396.