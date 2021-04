CPG ou fonds communs, que privilégier?

Question de Linda. Les taux d’intérêt étant très bas, est-il préférable d’investir dans des CPG ou dans des fonds communs de placement ?

Réponse : Paul St-Jacques, conseiller en sécurité financière chez Industrielle Alliance, souligne que l’un n’est pas nécessairement meilleur que l’autre, ces deux produits financiers ayant des objectifs différents. En fait, tout dépend de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque.

Ainsi, les certificats de placement garanti (CPG) pourraient être plus appropriés pour un horizon de placement à court terme (moins de trois ans).

« Les taux d’intérêt sont très faibles actuellement, de 0,7 à 1,55 % selon l’échéance. Par conséquent, l’inflation peut nuire au rendement, en particulier sur un horizon à long terme », prévient le conseiller. Ce type de produit s’adresse davantage aux personnes qui n’ont aucune tolérance au risque et à la volatilité. Il peut aussi parfaitement convenir lorsqu’on veut épargner pour un projet de rénovation par exemple, ou un voyage.

Long ou court terme

Quant aux fonds communs de placement, ils correspondent mieux aux besoins d’investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme (plus de cinq ans). Dans un portefeuille équilibré, on retrouvera 50 % de revenu fixe et 50 % en actions. Le potentiel de rendement à long terme est de 5 à 6 %, annualisé.

« Il y a un plus grand risque de volatilité dans un fonds commun de placement à cause de la portion en actions du portefeuille. Toutefois, la présence de celles-ci va générer un meilleur rendement sur le long terme », précise Paul St-Jacques.

En allant consulter un expert dans le domaine, vous pourriez obtenir des recommandations adaptées à vos besoins puisqu’il pourrait établir votre profil d’investisseur, et tenir compte de votre horizon de placement, de vos objectifs, de votre tranche d’âge, etc.

