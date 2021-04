Dernier service pour le buffet Casa Corfu

Véritable institution dans le quartier Rosemont, à Montréal, le restaurant Casa Corfu ferme définitivement ses portes, s’ajoutant à la longue liste de buffets à volonté qui ont tiré leur révérence dans les derniers mois.

« La pandémie demande une adaptation beaucoup plus grande aux buffets à volonté qu’aux restaurants avec service aux tables », a commenté le porte-parole de l’Association Restauration Québec, Martin Vézina, après avoir appris la fermeture du mythique établissement de la rue Masson.

Même après plus de 20 ans d’existence, la Casa Corfu demeurait très populaire, pas tant pour ses qualités culinaires que pour ses prix abordables.

Un modèle d’affaires couronné de succès, mais incompatible avec les règles sanitaires, qui risquent d’empêcher encore longtemps les clients de se lever quand bon leur semble pour remplir leur assiette.

Jointe par Le Journal, la famille Chronopoulos n’a pas souhaité s’étendre sur les raisons de la fermeture de son restaurant.

Mais Tomas Tam, le grand manitou des buffets à volonté à Québec, peut très bien comprendre cette décision déchirante.

Temps difficiles

« Le take-out ne compte même pas pour 20 % de notre chiffre d’affaires. Et quand on a pu rouvrir cet été, on ne pouvait remplir qu’à la moitié de notre capacité, alors que c’est une business qui demande un grand volume d’achalandage pour être rentable », a expliqué le restaurateur d’expérience, qui demeure pessimiste.

Même quand les salles à manger rouvriront, les buffets à volonté ne reprendront pas leur vitesse de croisière de sitôt, a-t-il prédit.

Besoin des touristes

« On compte beaucoup sur les groupes et sur les autobus de touristes... Ce n’est pas demain matin que ça va reprendre », a illustré Tomas Tam, qui a dû se résigner cet été à fermer pour de bon l’un des deux restaurants qui portent son nom à Québec.

Son concurrent, le Jardin de Tang, a également complètement cessé ses activités. Idem pour les buffets Vichy, dans le grand Montréal.

Quant à la Casa Corfu, on ignore pour le moment ce qu’il adviendra de ce vaste bâtiment commercial, propriété du richissime magnat de l’immobilier Stephen Shiller.