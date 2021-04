«Jabapalooza»: une médecin investit la rue pour la vaccination à Ottawa

Une médecin de famille du quartier Glebe, à Ottawa, a décidé d’investir la rue face à son cabinet afin de recevoir des patients qui souhaitent obtenir une dose d’AstraZeneca.

«Jabapalooza», c’est le nom pour le moins original que la Dre Nili Kaplan-Myrth a donné à sa campagne de vaccination spontanée. Et le succès est au rendez-vous pour la docteure ontarienne, qui a administré plus de 200 doses du vaccin AstraZeneca dans la journée de samedi.

«J’avais des inquiétudes. J’avais prévu trois patients toutes les cinq minutes, [mais cela fonctionnait] comme sur des roulettes», a-t-elle expliqué au Ottawa Citizen en fin d’après-midi.

Aidée par une équipe d’étudiants en médecine et des membres de la communauté, la Dre Kaplan-Myrth a poussé les murs de sa clinique jusqu’à la 4e Avenue, qu’elle a fermée en partie afin de disposer des sièges pour recevoir les patients avant et après avoir été injectés.

Les séances de vaccination ont commencé il y a plusieurs semaines, lorsque la médecin a obtenu son premier stock de 220 doses. Et de nombreuses personnes qui ne faisaient pas partie de sa clientèle ont commencé à réserver leur rendez-vous depuis que l’âge d’admissibilité au vaccin d’AstraZeneca est passé à 40 ans et plus en Ontario.

Un marathon qui démontre que les médecins de famille auraient dû être impliqués dans l’effort de vaccination dans la province, selon la Dre Kaplan-Myrth.

«Nous aurions dû avoir une chance. Nous avons l’expérience et les patients... c’est logique», a-t-elle soutenu.

En date de samedi, plus de 4,5 millions de vaccins ont été administrés en Ontario.

