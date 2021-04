Le Canada et les États-Unis créent un forum des producteurs carboneutres

Le Canada va se joindra aux États-Unis pour créer un forum des producteurs carboneutres, a annoncé vendredi le ministre des Ressources naturelles, Seamus O'Regan Jr.

L’objectif est d’offrir une tribune aux pays producteurs de pétrole et de gaz pour discuter des façons dont le secteur peut soutenir la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur les changements climatiques et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

«Nous ferons front commun avec les États-Unis et d'autres pays producteurs de pétrole et de gaz dans le cadre de ce nouveau forum des producteurs carboneutres afin de trouver et de mettre en commun des solutions qui nous permettront d'atteindre nos objectifs en matière de climat», a déclaré le ministre des Ressources naturelles, Seamus O'Regan Jr, dans un communiqué.

Cette nouvelle plateforme, qui vise à élaborer des stratégies pragmatiques de décarbonation, aurait comme membres le Canada, la Norvège, le Quatar, l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui collectivement représentent 40 % de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel.

«À titre de quatrième producteur de pétrole et de gaz en importance au monde, le Canada tient absolument à trouver des solutions concrètes pour réduire les émissions et faire face à la crise climatique, tout en créant de l'emploi, en renforçant l'économie et en favorisant le développement de la classe moyenne», peut-on également lire.

Rappelons que jeudi, le gouvernement fédéral a annoncé vouloir augmenter ses contributions déterminées de l'Accord de Paris en vue de ramener ses émissions à des niveaux inférieurs de 40 à 45 % à ceux de 2005 d'ici 2030 et d’atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

