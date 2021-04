«Le chaos en marche»: un étrange univers dystopique

Tom Holland, Daisy Riley et Mads Mikkelsen évoluent dans un monde déconcertant qui ne convainc pas entièrement.

La prémisse du film «Le chaos en marche», adapté du roman de science-fiction pour jeunes adultes «The Knife of Never Letting Go» de Patrick Ness, ne manque pas d’intérêt. En 2257, sur une planète lointaine récemment colonisée par les humains, les femmes ont disparu, tuées à la fois par des extraterrestres appelés «Spackle» et par un virus propagé par ces derniers.

Mais ce n’est pas la seule étrangeté de ce nouveau monde. Sur cette planète, les hommes (entendez par là «les personnes de sexe masculin») sont affligés de ce qu’on appelle «le bruit». Leurs pensées ne sont pas silencieuses; elles s’agitent dans un nuage électrique au-dessus de leurs têtes. Ce qui, vous vous en doutez, crée bien des perturbations... et un agacement certain chez le spectateur, qui voit et entend pendant tout le film l’entrechoquement des pensées de tous les hommes en général et de Tom Holland en particulier.

Todd (Tom Holland) habite à Prentisstown, ville ainsi nommée en l’honneur du maire David Prentiss (Mads Mikkelsen). Un jour, il découvre les restes d’un vaisseau spatial amenant la deuxième vague de colonisateurs humains sur la planète. Peu de temps après, il rencontre Viola (Daisy Riley), seule survivante de l’écrasement. Capturée par les hommes de Prentisstown, Viola s’échappe avec l’aide de Todd qui veut la conduire à Farbranch, un village où ils seront tous deux en sécurité.

À la fois film d’action et science-fiction dystopique, «Le chaos en marche» soulève des questionnements intéressants sur les rapports humains dans une société où le secret n’existe pas, plus particulièrement ceux entre hommes et femmes. Malheureusement, le scénario de Patrick Ness et Christopher Ford ne parvient jamais à creuser plus avant le sujet, préférant se complaire dans des dialogues mièvres. C’est d’autant plus dommage que la distribution est impressionnante (on compte aussi Demián Bichir, Nick Jonas et David Oyelowo) et que le réalisateur Doug Liman («Un jour sans lendemain») possède un sens indéniable de la mise en scène et du suspense... quand les personnages et les répliques tiennent la route.

«Le chaos en marche» s’avère donc être l’un de ces films qu’on aurait tellement souhaité pouvoir adorer. Meilleure chance la prochaine fois...