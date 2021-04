Le Drakkar perd la première manche

BAIE-COMEAU | Les Foreurs de Val-d’Or n’ont pas mis de temps à afficher leurs couleurs, samedi soir, quand ils ont écrasé le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 7-2 sur la patinoire du Centre Marcel-Dionne de Drummondville.

Impliqués dans le premier match éliminatoire de cette série trois de cinq, les patineurs de l’Abitibi ont respecté la logique en signant une victoire décisive en lever de rideau.

Victimes d’un 11e revers consécutif, les Nord-Côtiers avaient pourtant amorcé le match en force et avaient même inscrit le premier but de la rencontre par l’entremise du vétéran Nathaël Roy.

Les Valdoriens ont toutefois sonné la réplique rapidement avec une poussée de trois buts sans riposte avant la fin de l’engagement initial, ce qui leur a permis de prendre le contrôle de la partie.

Nettement favoris dans cette série, les Valdoriens ont imposé leur rythme jusqu’à la toute fin en bombardant le gardien Lucas Fitzpatrick de 55 tirs. Il s’agissait d’un 11e gain d’affilée pour la troupe de l’entraîneur-chef Daniel Renaud.

«Les joueurs ont connu un bon début de match. Il fallait se montrer disciplinés et c’est devenu plus difficile avec la gestion de la rondelle. Ça se passait pas mal vite de l’autre côté et les mauvaises décisions ont fait mal», a commenté le pilote du Drakkar, Jean-François Grégoire.

Conscient de la force de frappe de l’adversaire, l’entraîneur-chef a tout de même apprécié l’effort soutenu de sa jeune formation. «Malgré le pointage final, les joueurs ont continué de travailler. Il va falloir faire preuve de plus de hargne dans le prochain match et c’est le message que nous allons leur adresser», a ajouté le dirigeant sans équivoque.

Maxime Cajkovic, Justin Robidas, Justin Ducharme, Émile Lauzon, Thomas Pelletier, Samuel Poulin et Maxence Guénette ont fait bouger les cordages dans ce décisif triomphe.

En bref

L’autre attaquant de 20 ans Brandon Frattaroli a inscrit le deuxième filet du Drakkar, qui pourra compter sur le retour au jeu du Letton Raivis Ansons, dimanche soir, pour le deuxième match de cette série.