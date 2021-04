Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Les bulletins

Jean-François Roberge, CAQ

La qualité de l’air dans les écoles est assurément préoccupante. Les tests effectués le démontrent déjà et le ministre admet que le protocole devra être amélioré, après avoir cherché à minimiser les critiques de l’opposition. Il a refusé de rendre publics les résultats par école, et les écoles privées n’ont pas eu les mêmes obligations.

Andrée Laforest, CAQ

Entrevue à La Presse qui laisse songeur concernant l’impact de la surchauffe immobilière sur bon nombre de familles. On comprend de son propos qu’il n’y a rien à faire et qu’elle est bien placée pour analyser la situation parce qu’elle a « des amis courtiers et des amis inspecteurs en bâtiment ». Pourtant, son collègue Eric Girard songe à légiférer...

Simon Jolin-Barrette, CAQ

Il a réagi rapidement et annoncé qu’il en appelait du jugement de la cour invalidant en partie la loi sur la laïcité. Il serait inconcevable de permettre aux enseignants des commissions scolaires anglophones de porter un signe religieux alors que c’est interdit dans le reste du réseau. Deux Québec, c’est non.

Christian Dubé, CAQ

L’opération massive de recrutement a fonctionné et il y aura suffisamment d’effectifs en renfort pour vacciner tous les Québécois d’ici le 24 juin. Journée record de 88 000 doses administrées jeudi, et le tir a été corrigé pour les malades chroniques, qui pourront être vaccinés avant le reste de la population.

En vrac

Tous derrière Benoit Pelletier

Intellectuel sympathique et gentleman jusqu’au bout des doigts, l’ex-ministre libéral a fait unanimement bonne impression lors de ses années au Parlement. Il se remet lentement après que la COVID-19 lui a presque coûté la vie. Nos vœux de prompt rétablissement, monsieur Pelletier.

De la dame en bleu... au Salon bleu

Les élus ont rendu un hommage touchant au héros populaire Michel Louvain, mercredi. Marguerite Blais a signalé que, cœur sur la main, la vedette avait accepté de lui venir en aide dans les années 1990. « J’étais pour faire faillite à mon restaurant, je lui ai demandé de venir chanter pour la fête des Mères, et il est venu chanter gracieusement. Merci, Michel. »