Sondage Léger: les villes du Québec où il fait bon vivre

Habitez-vous la ville du bonheur ? La firme de sondage Léger dresse, dans une 10e édition, un palmarès des municipalités où les gens se disent les plus heureux. Il est fondé sur l’indice de bonheur Léger (IBL) des Québécois, qui se base sur 25 facteurs d’influence, dont la santé, l’amour, l’argent, la famille et l’accomplissement. Shefford, en Montérégie, arrive en tête cette année, suivie de près par Gaspé. Vous pouvez aussi mesurer votre niveau de bonheur en répondant au sondage sur le site indicedebonheur.com.

Exil vers les grands espaces

Photo d'archives

La pandémie a sans contredit incité plusieurs citadins à plier bagage pour aller respirer le grand air et profiter des grands espaces.

C’est du moins ce qu’affirment les maires des Îles-de-la-Madeleine, de Saguenay, de Gaspé et même de Lévis, qui soutiennent avoir vu un nombre impressionnant de nouveaux arrivants au cours de la dernière année.

D’ailleurs, toutes ces villes affichent un indice de bonheur nettement plus élevé que la moyenne québécoise. Le maire des Îles, Jonathan Lapierre, croit que le fait que sa région fut très peu touchée par la COVID-19 a certainement contribué à la rendre plus attirante. L’an dernier, 164 nouvelles personnes se sont établies aux Îles-de-la-Madeleine, un chiffre record depuis 2017. À Saguenay, la mairesse, Josée Néron, dit avoir été témoin du retour aux sources de nombreux Saguenéens. Le son de cloche est le même à Gaspé où près de 200 familles ont déménagé l’an dernier, affirme le maire Daniel Côté.

« On est devenu tellement populaire [...]. Le cadre de vie est assez magnifique avec la mer et la montagne », dit-il.

Le phénomène a même été observé à Lévis, où 2200 personnes se sont installées l’année passée, un record, selon le maire Gilles Lehouillier.

« C’est à cause de cet indice de bonheur qui est très élevé. Il est lié à la qualité de vie, et c’est l’élément premier de l’implantation des gens dans une communauté », soutient-il.

Écoutez Pierre Côté, président et fondateur de l’Indice relatif de bonheur (IRB) ici

Petits paradis comblés

Photo Clara Loiseau

Les résultats du sondage ont clairement démontré que ce sont les petites villes et les petits villages qui se démarquent comme étant les endroits où les gens vivent le mieux. « Le bonheur, c’est relationnel, c’est comment est-ce que tu es, comment tu te comportes dans un univers social, comment les gens se comportent avec toi et ce que tu es capable d’aller chercher. Et dans les petites régions, on a encore ce réflexe de prendre plus notre temps, de nous intéresser plus aux autres parce qu’ils sont dans notre environnement immédiat », explique Pierre Côté, fondateur de l’indice de bonheur.

Saint-Georges se renouvelle

Photo Didier Debusschère

Depuis le dernier sondage en 2019, c’est Saint-Georges, en Beauce, qui a connu la meilleure amélioration quant à l’indice de bonheur de ses résidents, passant du 43e au 7e rang. Ce bond de 36 places n’est pas étranger aux récentes améliorations des espaces verts et des loisirs, qui ont amené la Ville à « changer de cap ».

Depuis cinq ans, les investissements de près de 5 millions $ pour enjoliver le parc et ses passerelles « Rendez-vous à la rivière », qui surplombent la rivière Chaudière, ont été très porteurs, favorisant la joie chez les Georgiens, affirme fièrement le maire, Claude Morin.

Cet indice de bonheur qui se situe à 75,41 cette année, alors que la moyenne québécoise est de 69,65, se traduit par l’arrivée de jeunes familles et de visiteurs de l’extérieur, estime le maire.

« Lorsque les gens arrivent, ils capotent ! On a beaucoup à offrir », soutient-il.

Parmi les autres municipalités qui ont connu une amélioration, on retrouve Val-d’Or (+35 rangs), L’Assomption (+17), Salaberry-de-Valleyfield (+13) et Alma (+8).

Des municipalités abonnées au bonheur

Photo d'archives, Chantal Poirier

Certaines villes, comme Sainte-Julie, Rimouski et Repentigny, sont « habituées » au bonheur. Elles ont trôné au sommet du palmarès des municipalités heureuses à au moins deux reprises chacune, dans les 10 derniers baromètres du bonheur, réalisés depuis 2007. Un phénomène qui ne surprend pas Pierre Côté, le fondateur de l’indice de bonheur.

« Ce sont habituellement les villes de taille moyenne, qui remportent le plus souvent la palme, explique-t-il. Ce sont des villes assez grandes pour avoir assez d’activités sportives et culturelles pour satisfaire les gens, mais pas trop pour avoir les incontournables d’une grande ville, comme le trafic ou la délinquance » illustre-t-il.

En 2019, c’est Varennes qui a remporté les éloges.

La Gaspésie se démarque

Photo d'archives

Outre les villes du bonheur, la firme Léger a également réalisé un classement de toutes les régions pour voir quelles sont celles où l’on vit le mieux. Et c’est en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine que les Québécois sont les plus heureux. La région côtière se classe en position de tête, avec un indice de bonheur Léger (IBL) de 75,10. Dans le top 3, elle est suivie de la Côte-Nord (74,00) et de l’Abitibi-Témiscamingue (73,86). Pour connaître le rang de votre région, le palmarès sera dévoilé lundi dans Le Journal.

Les 100 villes les plus heureuses

IBL moyen du québec 69,65

1 Shefford 81,88

2 Gaspé 79,76

3 Dollard-Des Ormeaux 78,07

4 Sainte-Martine 77,68

5 Lorraine 76,80

6 L’Île-Perrot 75,42

7 Saint-Georges 75,41

8 Saint-Basile-le-Grand 75,37

8 Bécancour 75,37

10 Mont-Tremblant 75,25

11 Alma 75,01

12 La Prairie 74,89

13 Val-d’Or 74,67

13 Saint-Sauveur 74,67

15 Cowansville 74,53

16 Rimouski 74,49

17 Nicolet 74,37

18 Salaberry-de-Valleyfield 74,14

19 Joliette 74,09

20 Saint-Bruno-de-Montarville 74,06

21 Baie-Comeau 73,94

22 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 73,89

23 Sainte-Sophie 73,69

23 Bromont 73,69

25 Thetford Mines 73,65

25 Lavaltrie 73,65

27 L’Assomption 73,32

27 Varennes 73,32

29 Acton Vale 73,30

30 Granby 72,84

31 Mille-Isles 72,69

32 Saint-Lin-Laurentides 72,68

33 Saint-Lazare 72,59

34 Mont-Saint-Hilaire 72,51

35 Sept-Îles 72,45

36 Blainville 72,40

37 Saint-Hyacinthe 72,38

38 Mirabel 72,35

39 Mercier 72,25

40 Repentigny 72,21

41 Sainte-Agathe-des-Monts 72,18

42 Chambly 72,06

43 Victoriaville 71,87

44 Boucherville 71,83

45 Châteauguay 71,82

46 Shawinigan 71,80

47 Sainte-Julie 71,78

48 Belœil 71,67

49 Rosemère 71,62

50 Rouyn-Noranda 71,56

51 Saguenay 71,46

51 Magog 71,46

53 Saint-Charles-Borromée 71,37

54 Lévis 71,35

55 Pont-Rouge 71,34

56 Otterburn Park 71,29

57 Dorval 71,23

58 Saint-Colomban 71,19

59 Sainte-Thérèse 71,12

60 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 71,07

61 Sainte-Adèle 70,96

62 Candiac 70,95

63 Prévost 70,88

64 Mascouche 70,83

65 Gatineau 70,76

65 Sherbrooke 70,76

67 Saint-Jean-sur-Richelieu 70,71

68 Trois-Rivières 70,70

69 Sainte-Anne-des-Plaines 70,59

70 Boisbriand 70,44

71 Saint-Eustache 70,41

72 Beauharnois 70,40

73 Sainte-Catherine 70,39

74 Lac-Beauport 70,05

75 Drummondville 69,99

76 Boischatel 69,96

77 Saint-Constant 69,82

78 Contrecoeur 69,81

79 Vaudreuil-Dorion 69,76

80 Brossard 69,73

81 Notre-Dame-des-Prairies 69,66

82 Pointe-Claire 69,55

83 Sorel-Tracy 69,51

84 L’Ancienne-Lorette 69,49

85 Rivière-du-Loup 69,32

86 Farnham 69,29

87 Laval 69,24

88 Québec 69,11

89 Longueuil 69,06

90 Mont-Royal 69,05

91 Saint-Augustin-de-Desmaures 68,98

92 Saint-Jérôme 68,67

93 Deux-Montagnes 68,57

94 Terrebonne 68,24

95 Montréal 67,71

96 Bois-des-Filion 67,54

97 Sainte-Marie 66,55

98 Wendake 63,41

99 Saint-Amable 63,09

100 Saint-Lambert 56,12

Le palmarès des grandes villes

Voici l’indice de bonheur Léger des villes de 100 000 habitants et plus

1 Saguenay 71,46

2 Lévis 71,35

3 Gatineau 70,76

3 Sherbrooke 70,76

5 Trois-Rivières 70,70

6 Laval 69,24

7 Québec 69,11

8 Longueuil 69,06

9 Terrebonne 68,24

10 Montréal 67,71

MÉTHODOLOGIE : 61 350 Québécois ont répondu à un sondage d’une quarantaine de questions entre le 1er janvier 2020 et le 15 avril 2021. Il s’agit du plus gros sondage jamais réalisé par Léger.

▸ En s’appuyant sur les données du recensement de 2016, la firme Léger a pondéré les résultats selon l’âge, le sexe, la langue maternelle et la région pour avoir un échantillon représentatif de la population.

▸ Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 61 350 répondants aurait une marge d’erreur de 0,50 %, et ce, 19 fois sur 20.

