Nomination

Félicitations à Guy Barbeau, MBA, CCP, vice-président, Assurances et rentes collectives, WBL Assurances+ Actuariat cabinet d’assurance collective, qui a été élu par acclamation au conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière du Québec (CSF) à titre d’administrateur de la discipline Assurance collective. Guy Barbeau, originaire de Québec, et que plusieurs ont connu à Québec dans le secteur de l’automobile (il a travaillé 22 ans pour Chrysler Canada), siège également au CA de l’Institut canadien du crédit (ICC) Canada et Québec. La CSF a pour mission d’assurer la protection du public en veillant à la formation continue obligatoire, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres.

Modèle de détermination

Annette Drouin Lafond (photo en 2020), qui habite la nouvelle résidence Chartwell, sur le boulevard Louis-XIV, à Québec, depuis l’ouverture en février 2021, fêtera ses 97 ans officiellement demain, dimanche. Cette maman de 7 enfants, grand-maman de 20 petits-enfants et de 44 arrière-petits-enfants (plus 2 à venir) est encore active avec ses cours de danse et exercices sur chaise. « Elle est assez impressionnante pour son âge » de dire ses proches.

Bonne fête, Germaine

Femme de cœur, femme de devoir, femme aimante et encore très travaillante, oubliant l’usure de son corps dans tout ce qu’elle souhaite encore entreprendre, Germaine Gosselin Larochelle aura 94 ans officiellement demain, dimanche. Celle qui réside à la Résidence du Campanile de Sainte-Foy avec son conjoint, Raymond, 98 ans et demi, a été durant sa vie active une couturière autodidacte hors pair et une femme imaginative afin d’aider son mari à boucler le budget familial et subvenir ainsi aux besoins de la famille, qui comptait 10 enfants (dont 7 encore vivants). Ses 8 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants complètent cette belle famille Larochelle-Gosselin, de Québec, qui compte pas moins de 45 membres qui s’unissent pour lui souhaiter à l’avance une excellente journée.

En souvenir

Le 24 avril 1981. Le constructeur américain IBM (International Business Machines) lance, à l’occasion d’une conférence de presse à l’hôtel Warldorf-Astoria de New York, son ordinateur individuel PC (personal computer). L’ordinateur (photo) est doté d’un microprocesseur Intel 8088, possède une mémoire vive de 16 Ko avec extension vers 256 Ko. Il fonctionne sous système DOS créé par Microsoft. Premier prix : 1565 $ US.

Anniversaires

Martin Dalair (photo), animateur radio (Wknd-Fm) de Québec, 52 ans...Kristopher Letang, défenseur de la LNH (Penguins), 34 ans...Kelly Clarkson, juge à l’émission The Voice, 37 ans, 38 ans...Patrick Bouchard, ex-patineur de vitesse québécois sur longue piste, 48 ans...Pierre Brassard, humoriste, comédien et animateur, 55 ans...Jean-Paul Gaultier, styliste et couturier français, 69 ans...Véronique Samson, chanteuse, 72 ans...Claude Dubois, auteur-compositeur-interprète, 74 ans...Barbra Streisand, chanteuse et actrice américaine, 79 ans.

Disparus

Le 24 avril 2020. Roland Haché (photo), 72 ans, maire du village de Petit-Rocher et député provincial pour la circonscription Nigadoo Chaleur au Nouveau-Brunswick... 2019 : Dick Rivers, chanteur de rock français, 74 ans... 2019 : Jean-Pierre Marielle, 87 ans, comédien, acteur et grande figure du cinéma et du théâtre français... 2017 : Robert Pirsig, 88 ans, philosophe et écrivain américain, célèbre pour son livre Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes... 2016 : Billy Paul, 81 ans, chanteur américain (Me and Mrs. Jones)... 2014 : Eugène Letendre, 82 ans, coureur cycliste français ayant participé deux fois au Tour de France dans les années 50... 2011 : Marie-France Pisier, 66 ans, comédienne française... 2008 : Jimmy Giuffre, 86 ans, musicien de jazz américain... 2007 : Richard Bélec, 71 ans, qui a contribué pendant plus de 30 ans à l'essor du baseball amateur au Québec... 2004 : Estée Lauder, 97 ans, co-fondatrice de la compagnie de cosmétiques Ester Lauder... 1986 : La duchesse de Windsor, 89 ans, qui a vécu une extraordinaire histoire d'amour aux côtés d’Édouard VIII d'Angleterre.