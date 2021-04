Petit guide de la soirée des Oscars

Afin de suivre, dimanche, cette 93e cérémonie de remise des Oscars marquée par la pandémie, voici des faits et des chiffres méconnus, fascinants ou étonnants.

• À lire aussi: Oscars 2021: nos choix et prédictions

• À lire aussi: Des Oscars en quête de glamour

10

Mank, de David Fincher, est le film le plus nommé cette année avec 10 mentions. Le long métrage de 131 minutes (le plus long de la catégorie du meilleur film) est diffusé via Netflix. Le cinéaste a mis en images le scénario de son père décédé, Jack Fincher. De plus, Mank devient le septième film en noir et blanc à être cité pour les meilleurs costumes depuis 1967, année à laquelle l’Académie des Oscars (AMPAS) a cessé de séparer les films en couleur des films en noir et blanc. Par ailleurs, Netflix a battu son propre record avec un total de 35 nominations.

70

Cette année, 70 femmes ont obtenu 76 nominations dans les 24 catégories, un record pour l’AMPAS. Chloé Zhao devient, pour son Nomadland, la première femme à obtenir quatre citations la même année, tandis que Emerald Fennell (Une jeune femme pleine de promesses) rejoint Sofia Coppola et Fran Walsh avec ses trois mentions. Par contre, seules deux femmes figurent dans la catégorie de la meilleure réalisation. Rappelons que Kathryn Bigelow (Le démineur) a été, jusqu’à présent, l’unique réalisatrice sur les cinq nommées des années précédentes à remporter la statuette.

7

Chadwick Boseman, désormais connu dans le monde entier pour avoir incarné Panthère noire dans le Marvel éponyme de 2018, est le septième acteur à être nommé à titre posthume. S’il remporte la statuette pour Ma Rainey's Black Bottom, il deviendra - avec Peter Finch et Heath Ledger - le troisième acteur récompensé après son décès. Chadwick Boseman est également le 20e acteur de Avengers: phase finale à obtenir une nomination aux Oscars!

9

Un total de neuf auteurs (Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern et Nina Pedrad) sont mentionnés dans la catégorie du meilleur scénario adapté pour Borat, nouvelle mission filmée: livraison bakchich prodigieux pour régime de l’Amérique au profit autrefois glorieuse nation Kazakhstan (oui, c’est le titre complet!). Il s’agit d’un nouveau record, le précédent étant détenu par Histoire de jouets et ses sept scénaristes, en 1996.

11

Dans les quatre catégories récompensant le jeu des acteurs et actrices, 11 nommés le sont pour la première fois. Il s’agit de Riz Ahmed (également le premier acteur de confession musulmane), Maria Bakalova, Chadwick Boseman, Andra Day, Vanessa Kirby, Leslie Odom, Jr., Paul Raci, Amanda Seyfried, Lakeith Stanfield, Steven Yeun (également le premier acteur d’origine asiatique) ainsi que Yuh-Jung Youn.

83

À 83 ans, Anthony Hopkins est le plus vieux comédien nommé comme meilleur acteur. Cité pour Le père de Florian Zeller - pour lequel il a remporté le BAFTA britannique -, il est également le seul acteur à avoir été nommé l’an dernier (en soutien pour The Two Popes). Malgré six nominations, il n’a remporté l’Oscar qu’une seule fois... pour Le silence des agneaux en 1992.

8

En 2009, l’AMPAS a modifié les règles pour le meilleur film afin qu’un maximum de 10 longs métrages puissent être nommés. Cette année, huit productions concourent dans la plus prestigieuse des catégories. Signe des temps, deux films n’ont pas été diffusés en salle (Nomadland et Minari) et un (Judas and the Black Messiah) a fait l’objet d’une sortie conjointe.

4

La catégorie du meilleur film d’animation fête ses 12 ans cette année. Et Pete Docter, le directeur créatif de Pixar, récolte sa quatrième nomination pour Âme, le record dans cette catégorie.

3

Le cinéaste Thomas Vinterberg est en nomination dans la catégorie de la meilleure réalisation pour Alcootest (son 12e long métrage, également nommé comme meilleur film international), sans que le long métrage soit cité comme meilleur film. C’est la troisième fois que cela se produit après La guerre froide de Pawel Pawlikowski et Foxcatcher de Bennett Miller.

8

Glenn Close, nommée en tant que meilleure actrice de soutien pour Hillbilly Elegy, n’en est pas à sa première citation. L’actrice a reçu la première en 1983 pour Le monde selon Garp et la précédente en 2019 pour The Wife. Mais elle n’a jamais remporté la statuette!

2

Parfois, un compositeur de trame sonore est en nomination pour son travail dans deux productions distinctes. Cette année, le duo formé par Trent Reznor et Atticus Ross est cité pour Âme ainsi que Mank. La dernière fois que cela s’est produit? C’était en 2015, alors qu'Alexandre Desplat avait été nommé pour L’hôtel Grand Budapest (et avait été oscarisé) ainsi que «Le jeu de l’imitation».

1

Avec Nomadland, Frances McDormand est devenue la première femme à recevoir une nomination dans les catégories de la meilleure actrice et du meilleur film. Elle est, en effet, productrice du long métrage.

3

Seuls trois longs métrages ont récolté des nominations dans les catégories du meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario (original ou adapté) et l’une des catégories récompensant le jeu des acteurs. Il s’agit de Minari, Nomadland et Une jeune femme pleine de promesses.

4

Après Mary J. Blige, Lady Gaga et Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. devient la quatrième personne (et le premier homme!) à être nommé à la fois dans une catégorie de jeu et musicale (chanson ou trame sonore).

5

Parmi les 16 acteurs et actrices en nomination dans les catégories de jeu, seuls cinq ont déjà remporté la précieuse statuette: Olivia Colman, Viola Davis, Anthony Hopkins, Frances McDormand et Gary Oldman.

Les millions $ des Oscars

Le réseau ABC prévoit plus de 129 millions $ US en revenus publicitaires pour la diffusion de la cérémonie.

Les studios hollywoodiens dépensent plus de 100 millions $ US en campagnes promotionnelles pour mousser leurs productions auprès des membres de l’AMPAS.

La soirée de cette année coûtera environ 40 millions $ US.

Le gagnant de l’Oscar du meilleur film engrange en moyenne neuf millions $ US supplémentaires au box-office après sa victoire.

Les gagnants des Oscars de la meilleure actrice et du meilleur acteur voient, en moyenne, une augmentation de 60 % de leur salaire après leur victoire.

Source: «Forbes».