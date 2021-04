Prudence et nuance avec le documentaire Seaspiracy

En me perdant sur la plateforme Netflix, j’ai décidé d’écouter le documentaire d’Ali Trabrizi dont tout le monde parle : Seaspiracy. J’étudie au Baccalauréat en biologie et compte me spécialiser au deuxième cycle en écologie marine, côtière et portuaire. Bien innocemment, je me suis dit que l’écoute de ce documentaire serait particulièrement enrichissante, d’autant plus que tout le monde m’en parle...

Vous ne pouvez pas savoir à quel point je me trompais! Ce film n’est absolument pas représentatif de la réalité halieutique (milieu de la pêche) occidentale et la vision biaisée des réalisateurs mérite d’être décriée.

Pour moi, les deux qualités les plus importantes d’un scientifique sont la rigueur et l’impartialité. Pour qu’une recherche et ses conclusions soient valides, il est essentiel de ne pas avoir une idée préconçue du sujet. Si ce n’est pas le cas, les conclusions sont biaisées par la vision fermée du chercheur et, par le fait même, il est difficile d’appuyer ses conclusions.

Une absence d’experts

Malheureusement, avec Seaspiracy, les réalisateurs adoptent une vision préconçue du sujet. On le voit bien à l’écoute du documentaire qui révèle une absence sérieuse d’experts scientifiques et une présence presque exclusive de militants écologistes. Ce parti pris nous rappelle que les réalisateurs ne sont pas des scientifiques, mais bien des cinéastes, les mêmes qui ont éprouvé la formule lucrative avec le documentaire Cowspiracy. Évidemment, rien de positif concernant le milieu halieutique n’est présenté dans le documentaire. On montre du sensationnel, des choses qui font réagir et qui provoquent dans l’unique but d’être «en accord» avec les propos et les conclusions des réalisateurs prônant le véganisme comme la solution miracle à ces problèmes.

L’absence de nuance et de recherche scientifique sérieuse peut être observée tout le long du documentaire. Concernant les techniques de pêche, on présente exclusivement le chalutage pélagique, et ce, même si cette technique est déjà réglementée au Canada et ailleurs dans le monde.

Certains faits avancés dans le documentaire sont tellement exagérés qu’ils en deviennent faux, notamment quand les auteurs évoquent que les océans seront vides d’ici 2048. Il s’agit d’une grossière exagération basée sur un article scientifique prévoyant une baisse drastique des stocks, ce qui est une nuance très importante. Cela montre, encore une fois, une absence de rigueur sérieuse dans la réalisation du documentaire.

Se fier davantage à la science

Il y a également un aspect social très important qui est complètement ignoré dans le documentaire. Les pays pratiquant les techniques de pêche présentées répondent à une demande importante en nourriture. Une demande qui exige un rendement halieutique maximal et qui, d’une certaine manière, justifie les techniques présentées. Or, rien n’est mis en perspective dans ce documentaire qui ne tient pas compte des réalités sociales qui entourent ces pratiques douteuses.

J’aurais pu faire un texte plus long, mais je m’arrête ici. La meilleure manière de s’informer sur un sujet comme celui-ci est à travers la lecture d’articles scientifiques et non en écoutant un film sur Netflix.

Je pense également qu’une approche plus nuancée montrant les progrès halieutiques des dernières années aurait eu plus d’impacts. Ils auraient pu parler de la création d’aires marines protégées, de l’interdiction de chalutage ou des saisons de pêches... mais non! Il faut croire qu’il est vrai que la critique est facile, mais il faut déjà se l’appliquer à soi-même.

Louis-Joseph Brouillard, Étudiant au baccalauréat en biologie

