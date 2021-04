(Re)découvrir Amanda Seyfried en cinq films

Révélée au petit écran dans la série «Mari et femmes» de HBO et au grand dans «Méchantes ados», Amanda Seyfried a ensuite enchaîné les rôles au cinéma. En attendant la sortie de «Dans les angles morts» chez Netflix le 29 avril, voici cinq longs métrages pour retrouver l’actrice.

«Mamma Mia!» (2008)

Dans cette comédie musicale ensoleillée et rythmée par les chansons du groupe suédois ABBA, elle incarne la fille de Meryl Streep. Son nom figure en tête d’affiche et elle enregistre cinq pièces pour la trame sonore. «Quand je suis montée dans ma voiture, j'ai pleuré parce que j’avais fait de mon mieux pendant cette audition. J’avais travaillé dur pour me préparer et même si je n’avais pas le rôle, j’étais contente d’avoir enfin réussi, d’avoir atteint mon objectif de faire ce que je savais être capable de faire», a-t-elle expliqué du processus d’auditions au site Cinema.com.

«Lettres à Juliette» (2010)

Le succès de «Mamma Mia!» la propulse dans la cour des grands et l’actrice de 22 ans apparaît au générique du long métrage «Le corps de Jennifer» puis de «Chloé» d’Atom Egoyan, l’année suivante. En 2010, elle est à l’affiche de deux comédies romantiques, «Cher John» et «Lettres à Juliette», ce dernier étant une réalisation de Gary Winick. Elle y donne la réplique à Vanessa Redgrave. Du genre de rôle qu’on lui propose, elle dira, l’année de la sortie du long métrage: «C’est difficile pour moi d’accepter de jouer dans des films à l’eau de rose à moins qu’il y ait un élément distinctif. Et mon personnage était très réaliste.»

«Le chaperon rouge» (2011)

Pourquoi inclure un mauvais film – produit par Leonardo DiCaprio - dans la liste? Tout d’abord parce qu’elle le défend bec et ongles. «Nous racontons une histoire, notre version d’une histoire [bien connue]. Ce n’est pas la version que tout le monde connaît, mais c’est celle que nous voulions faire. Et si vous ne l’aimez pas, tant pis!», lancera-t-elle dans les pages du «NY Daily News». Et ensuite parce que sa carrière ne s’en ressent pas du tout.

«Les Misérables» (2012)

L'Américaine est choisie par Tom Hopper pour incarner Cosette, la fille de Fantine (Anne Hathaway) et recueillie par Jean Valjean (Hugh Jackman). La comédie musicale est un triomphe qui génère 441,8 millions $ US à travers le monde. Mais elle regrette une chose: «Je voudrais pouvoir refaire "Les Misérables" complètement à cause du fait que j’ai dû chanter en direct. J’en fais encore des cauchemars. Depuis, j’ai travaillé pour renforcer ma voix», a-t-elle confié au magazine «Variety».

«Mank» (2020)

C’est finalement le long métrage de David Fincher qui lui apporte la reconnaissance de ses pairs. Dans «Mank», sorti sur Netflix en pleine pandémie en décembre dernier, elle incarne la petite amie de William Randolph Hearst (Charles Dance). Sa prestation lui a valu une nomination aux Golden Globes ainsi qu’une mention aux Oscars. «Tant "Méchantes ados" que "Mank" ont été des hasards. Je n’ai pas choisi ces rôles, ce sont eux qui m’ont choisie. Quand "Méchantes ados" est arrivé, je n’avais jamais tourné de films. Cette opportunité a été un véritable cadeau. Et c’est la même chose avec "Mank"», a-t-elle détaillé au site The Playlist.