Un bon début gâché pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont échappé une avance de trois points dans le deuxième match de leur série contre les Rays de Tampa Bay, samedi à St. Petersburg, pour finalement s’incliner 5 à 3.

La troupe de Charlie Montoyo avait pourtant bien entamé son match. Dès leur premier tou au bâton, la formation canadienne a pris une avance de trois points quand Randal Grichuk a frappé une balle à l’extérieur des limites du terrain, alors que Cavan Biggio et Rowdy Tellez étaient sur les sentiers.

La remontée des Rays s’est amorcée par le même moyen. Mike Zunino a d’abord réduit l’écart à deux points, à la deuxième manche, grâce à un circuit solo. Quatre tours au bâton plus tard, Mike Brousseau a étiré les bras avec un coureur sur les coussins.

L’équipe locale a concrétisé sa remontée lors de la huitième manche, avec deux points supplémentaires.

La victoire est allée au dossier du releveur Ryan Thompson (2-1), qui a retiré deux frappeurs sur des prises en une manche et un tiers de travail. Le lanceur partant, Brent Honeywell fils, a été retiré après seulement une manche de travail, remplacé par Ryan Yarbrough, qui a lancé pendant cinq manches et deux tiers. Le sauvetage est allé au dossier d’Andrew Kittredge.

Dans le camp des visiteurs, Robbie Ray a accordé trois points sur six coups sûrs, tout en passant neuf frappeurs dans la mitaine, lui qui a passé six manches sur la butte. La défaite est toutefois allée au dossier du releveur Jordan Romano (1-1).

Les deux équipes termineront leur série dimanche, toujours au Tropicana Field.

Les Yankees trouvent du rythme

Après un début de saison plutôt médiocre selon leurs critères, les Yankees de New York semblent avoir repris du poil de la bête, eux qui ont signé une troisième victoire consécutive, un gain de 2 à 1 contre les Indians, à Cleveland.

Les deux lanceurs partants ont offert un duel à la hauteur de leur talent respectif.

Dans le camp des vainqueurs, Gerrit Cole est celui qui a accordé le seul point des Indians, sur un simple d’Eddie Rosario, un des trois coups sûrs de l’équipe locale. En sept manches de travail, Cole (3-1) a frustré les frappeurs adverses, passant 11 d’entre eux dans la mitaine.

Dans le camp de l’équipe perdante, Shane Bieber a accordé deux points sur quatre coups sûrs et trois buts sur balles, mais il a aussi retiré neuf adversaires sur des prises, en sept manches sur la butte.

Aaron Hicks et Rougned Odor ont procuré la victoire à la formation new-yorkaise, eux qui ont chacun frappé une longue balle en cinquième manche.

Les Nationals dominent les Mets

À New York, Yadiel Hernandez a produit deux points à l’aide d’un simple et d’un ballon-sacrifice pour aider les Nationals de Washington à vaincre les Mets par la marque de 7 à 1.

Au monticule, Joe Ross (2-1) n’a accordé qu’un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches, en plus de réaliser quatre retraits au bâton.

Michael Conforto a produit l’unique point des Mets à l’aide de son premier circuit de la saison.