Un premier départ pour Primeau?

L’identité du gardien du Canadien de Montréal en vue du match de samedi soir, à Calgary, demeure un mystère. Jake Allen pourrait céder son filet au jeune Cayden Primeau, qui effectuerait alors son premier départ de la saison.

Depuis ses débuts en 2019-2020, Primeau affiche un dossier de 1-1-0 dans la LNH avec un taux d’efficacité de ,931.

Chez les Flames, avec seulement 20 tirs dirigés vers lui dans la défaite de 4 à 2 du Canadien vendredi, Jacob Markstrom a amélioré sa fiche à 5-1-0 contre le CH, cette saison. Le Suédois a stoppé 139 des 146 tirs de l’attaque du Bleu-blanc-rouge pour un taux d’efficacité de ,952.

Drouin : un cas incertain

L’attaquant québécois Jonathan Drouin n’était pas de la rencontre face aux Flames, vendredi, et on ignore s’il pourra être de la partie ce samedi soir.

L’ailier québécois a été retiré de la formation partante après la séance d’échauffement. Il a été aperçu en train de consulter un soigneur pendant que les joueurs entraient dans le tunnel vers le vestiaire.

Le défenseur Erik Gustafsson - un ancien des Flames - a ainsi disputé son premier match avec le CH. Employé comme septième arrière, le Suédois a été utilisé pendant un peu plus de sept minutes, dont pendant 1 min 7s sur l’unique occasion du club en supériorité.

- L’entraîneur-chef Dominique Ducharme confirmera l'identité de son gardien et sa formation partante lors de son point de presse aux alentours de 17h. La rencontre entre le Canadien et les Flames sera diffusée dès 19h à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

